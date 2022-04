ससुराल में फंदे पर लटका मिला महिला का शव , पति समेत पांच पर दहेज हत्या का आरोप

हमीरगढ़ कस्बे के गुर्जर मोहल्ले में रहने वाली महिला का सोमवार देर रात ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर शव लटका मिला। पीहर पक्ष के लोगों ने दहेज में दो लाख और बाइक की मांग पूरी नहीं करने पर उनकी बेटी की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतका के पिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के पांच जनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया।

हमीरगढ़ कस्बे के गुर्जर मोहल्ले में रहने वाली महिला का सोमवार देर रात ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर शव लटका मिला। पीहर पक्ष के लोगों ने दहेज में दो लाख और बाइक की मांग पूरी नहीं करने पर उनकी बेटी की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतका के पिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के पांच जनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों ने पांच घण्टे हमीरगढ़ मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। इससे वहां पुलिसकर्मी तैनात रहे।

