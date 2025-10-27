Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

छठ मैया की पूजा, डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती, श्रद्धा, आस्था और स्वच्छता का महापर्व चरम पर

- नहाय-खाय से शुरू हुआ छठ महापर्व में आज डूबते और कल उगते सूर्य को अर्घ्य करेंगे अर्पित - शहर के प्रमुख जलाशयों और कृत्रिम घाटों पर तैयारियां पूरी

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 27, 2025

Today, worship of Chhath Maiya, devotees will offer prayers to the setting sun, the grand festival of devotion, faith and cleanliness is at its peak.

Today, worship of Chhath Maiya, devotees will offer prayers to the setting sun, the grand festival of devotion, faith and cleanliness is at its peak.

लोक आस्था का छठ महापर्व श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंग गया है। शनिवार को ‘नहाय-खाय’ के साथ इसकी शुरुआत हुई और रविवार को ‘खरना’ मनाया गया। सोमवार को कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी, जबकि मंगलवार को सप्तमी तिथि पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण किया जाएगा। शहर के विभिन्न जलाशयों और कृत्रिम घाटों पर पूजा-अर्चना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

खरना के साथ आरंभ हुआ निर्जला उपवास

रविवार को खरना पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ हुआ। व्रती महिलाओं ने स्नान कर छठी मैया की विशेष पूजा-अर्चना की और चावल की खीर का प्रसाद अर्पित किया। इसके बाद सूर्य देव और छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की गई।

आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, कल उगते सूर्य को

सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा, जबकि मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। छठ पर्व पर व्रती महिलाएं 36 घंटे तक बिना जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं, जो आस्था, अनुशासन और आत्मसंयम का प्रतीक है। छठ पूजा का मुख्य आयोजन जलदाय विभाग परिसर में बने टैंक पर किया जाएगा। इसके अलावा मानसरोवर झील, नेहरू तलाई और कुछ कॉलोनियों में बनाए गए कृत्रिम तालाबों पर भी श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। पूर्वांचल विकास सेवा समिति और पूर्वांचल जन चेतना समिति की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मानसरोवर झील पर सोमवार शाम 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा।

श्रद्धा और स्वच्छता का संगम

छठ पूजा के लिए सभी स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। नगर निगम की टीमें घाटों की सफाई और सुरक्षा प्रबंधन में जुटी हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजन सामग्री से सजे डाले (बांस की टोकरी) लेकर सूर्य देव की उपासना करेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / छठ मैया की पूजा, डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती, श्रद्धा, आस्था और स्वच्छता का महापर्व चरम पर

बड़ी खबरें

View All

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा की हवा में अब धीरे-धीरे घुल रही राहत, दीपोत्सव के बाद प्रदूषण स्तर में आई गिरावट

Bhilwara's air is slowly becoming a source of relief, with pollution levels dropping after Diwali.
भीलवाड़ा

राजस्थान की गोशाला बनी मिसाल: 70 गायों के नाम करवाई गई FD, 300 से अधिक लोग हर महीने देते हैं 500 रुपए

Jhunjhunu Bhodki Village Cowshed
झुंझुनू

प्रदेश में स्कूलों के दूध पाउडर पर सख्ती: तीन दिन में होगी भौतिक जांच रिपोर्ट, दोषियों पर होगी कार्रवाई

Strictness on milk powder in schools in the state: Physical inspection report will be done in three days, action will be taken against the culprits.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में रबी सीजन की रफ्तार तेज, सरसों की 70 व चने की 40 प्रतिशत बुवाई, गेहूं में अभी सुस्ती

Rabi season picks up pace in Bhilwara, with 70% mustard and 40% gram sowing completed, while wheat is still sluggish.
भीलवाड़ा

5000 लोगों ने एक साथ लिया नशा मुक्ति का संकल्प, राजस्थान पत्रिका अजमेर संस्करण के 24वें स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.