आप भी जनिए, कौन संभाले अब उनकी जिम्मेदारी

You also know, who will handle their responsibility now at bhilwara चुनावी कमान संभालना आसान नहीं हैं, कई चुनौतियां झेलनी पड़ती है। भीलवाड़ा कलक्ट्रेट में भी चुनावी व्यवस्थाओं की कमान चुनौती पूर्ण तरीके से सालों से वरिष्ठ साथी ही संभाले हुए थे, लेकिन इसी माह उनका रिटायरमेंट तय है। इससे कलक्ट्रेट में कुशल चुनाव प्रबंधन पर चिंता बढ़ी हुई है। चर्चा है कि कोई भी यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिनको यह जिम्मेदारी दी जा रही है, वह भी इससे मुक्ति के लिए अभी से राह तलाशने लगे हैं