छात्रवृत्ति के लिए 10 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 14, 2025

You can apply for scholarship till October 10
You can apply for scholarship till October 10

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चयनित विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12 हजार की छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति में चयन के लिए परीक्षा देनी होगी, जिसमें मानसिक योग्यता व शैक्षिक योग्यता परीक्षण होगा। दोनों के अंक 90-90 निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश का कोटा 5471 है। जिसका जिलेवार व श्रेणीवार वर्गीकरण किया गया है। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदक को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। एससी व एसटी के आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ 32 प्रतिशत है, दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को उनकी श्रेणी में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

Published on:

14 Sept 2025 08:52 am

छात्रवृत्ति के लिए 10 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

