युवती बन सोशल मीडिया पर प्रेम में फांसा, फिर बुला कर लूटा

भीलवाड़ाPublished: Jun 19, 2023 09:52:13 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Young woman falls in love on social media, then called and robbed युवती बनकर सोशल मीडिया पर युवक से दोस्ती करने और फिर मुलाकात का बहाना कर उसे अपने ठिकाने पर बुलाने और यहां उसे अपने साथियों की मदद से पीटकर लूटने की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। yuvati ban social media par prem mein phansa, fir bula kar luta

