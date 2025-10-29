युवा महोत्सव 2025 : राजस्थान में शुरू हुआ पंजीकरण, 30 तक ले सकेंगे युवा हिस्सा

युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का पंजीकरण शुरू हो गया है। इस बार का महोत्सव प्रदेशभर के युवाओं के लिए अपनी कला और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। विभाग के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस वर्ष जिला स्तर और संभाग स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक और लोक कलाओं को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है।