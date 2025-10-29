युवा महोत्सव 2025 : राजस्थान में शुरू हुआ पंजीकरण, 30 तक ले सकेंगे युवा हिस्सा

Youth Festival 2025: Registration begins in Rajasthan, youth can participate till 30
युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का पंजीकरण शुरू हो गया है। इस बार का महोत्सव प्रदेशभर के युवाओं के लिए अपनी कला और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। विभाग के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस वर्ष जिला स्तर और संभाग स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक और लोक कलाओं को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है।
30 अक्टूबर तक चलेगा पंजीयन अभियान
सीबीईओ रामेश्वर जीनगर ने बताया कि युवा महोत्सव का ऑनलाइन पंजीयन 30 अक्टूबर तक अभियान के रूप में चलाया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी अपने जिले या संभाग के अनुसार पंजीयन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार का “माय भारत गवर्नमेंट पोर्टल” उपलब्ध कराया गया है। साथ ही सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों में इसका लिंक भी जारी किया गया है, जिससे विद्यार्थी आसानी से आवेदन कर सकें।
लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होंगे आकर्षण का केंद्र
इस बार के युवा महोत्सव में प्रदेश में लुप्त होती लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित विधाएं शामिल की गई हैं। इनमें फड़ चित्रकला, रावण हत्था वादन, अलगोजा, मांडना कला, मांगनियार गायन, कठपुतली, खड़ताल, मोर चंग, लोकगीत व सोला गायन, फोग डांस, लोक नृत्य, कहानी व कविता लेखन प्रतियोगिता शामिल है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा राज्यस्तर पर दिखाने का अवसर मिलेगा।
प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को मिलेगा नया मंच
विभाग का कहना है कि इस पहल से राजस्थान की लोक संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। युवा महोत्सव न केवल प्रतियोगिता का माध्यम है बल्कि यह युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने और समाज में रचनात्मकता को प्रोत्साहन देने का मंच भी है।
