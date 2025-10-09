नौजवानों को मिले मूल्य और नैतिक शिक्षा- पायलट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत है कि नौजवान पीढ़ी को मूल्य, संस्कार और नैतिक शिक्षा दी जाए। देश तभी सही दिशा में विकास कर सकता है, जब राजनीति और संस्थानों में ऐसे लोग आएं जो ईमानदार, शिक्षित और सिद्धांतों पर चलने वाले हों। आज देश-प्रदेश की जो राजनीति है, उसमें नैतिकता की कमी झलकती है। पायलट बुधवार को विजयसिंह पथिक नगर स्थित महिला आश्रम गर्ल्स कॉलेज में पूर्व सीएम व आसाम के पूर्व राज्यपाल शिवचरण माथुर तथा स्वतंत्रता सेनानी सुशीलादेवी माथुर की मूर्तियों के अनावरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।