पिकनिक मनाने आया युवक झरने में डूबा

भीलवाड़ाPublished: Jul 30, 2023 09:37:03 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया युवक रविवार को रावतभाटा के चूलिया फॉल में डूब गया। एक दिन पहले ही पाड़ाझर झरने में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई थी। pikanik manaane aaya yuvak jharane mein dooba

पिकनिक मनाने आया युवक झरने में डूबा

कोटा से छह-सात युवक रविवार को पिकनिक मनाने चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के चूलिया फॉल पहुंचे थे। यहां यह सभी युवक चूलिया फॉल की चट्टानों के बीच जाकर पार्टी करने लगे। लोगों ने उन्हें टोका भी और हादसे की आशंका जताते हुए समझाया भी पर युवकों ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। Youth who came for picnic drowned in waterfall