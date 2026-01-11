तर्क की कसौटी पर कसेंगे युवा: स्वदेशी अर्थव्यवस्था से ही विकास संभव या नहीं, होगा मंथन

आयोजन सचिव डॉ. काश्मीर भट्ट के अनुसार प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार 11 हजार, द्वितीय पुरस्कार 7 हजार, तृतीय पुरस्कार 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा, भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को स्मृति चिह्न और सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।