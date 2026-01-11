तर्क की कसौटी पर कसेंगे युवा: स्वदेशी अर्थव्यवस्था से ही विकास संभव या नहीं, होगा मंथन

Is development possible only through indigenous economy or not?
एमएलवी राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को तर्कों और तथ्यों की गूंज सुनाई देगी। अवसर है स्व. शांता देवी भट्ट स्मृति अखिल राजस्थान अन्तर महाविद्यालय हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता का। प्रदेशभर के चुनिंदा वक्ता इस मंच पर 'स्वदेशी आधारित अर्थव्यवस्था ही भारत के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगी' विषय पर अपने विचार साझा करेंगे।
प्राचार्य डॉ. संतोष आनंद ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी होंगे। विशिष्ट अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल मौजूद रहेंगे, जबकि अध्यक्षता महापौर राकेश पाठक करेंगे।
समारोह के दौरान वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी नगर निगम, भीलवाड़ा की ओर से महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। यह विकास कार्य कॉलेज परिसर की सुविधा को बढ़ाएगा।
आयोजन सचिव डॉ. काश्मीर भट्ट के अनुसार प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार 11 हजार, द्वितीय पुरस्कार 7 हजार, तृतीय पुरस्कार 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा, भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को स्मृति चिह्न और सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।
कार्यक्रम संयोजक डॉ. मनीष रंजन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में तर्कपूर्ण सोच और संवाद कौशल को विकसित करना है। राज्यभर से आने वाले प्रतिभागी इस ज्वलंत आर्थिक विषय के पक्ष और विपक्ष में अपनी बात रखेंगे, जिससे विद्यार्थियों को अर्थव्यवस्था के स्वदेशी मॉडल को समझने का अवसर मिलेगा।
