Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

बड़ी खबर: 300 करोड़ बिजली बिल पेनल्टी होगी माफ, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

MP News: समाधान योजना के तहत कंपनी ने 300 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया। पहले चरण में 100% तक छूट का फायदा मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Akash Dewani

Nov 07, 2025

bijli samadhan yojana surcharge relief consumers benefit mp news

bijli samadhan yojana surcharge relief in bhind (फोटो- Patrika.com)

Bijli Samadhan Yojana: समाधान योजना से बिजली कंपनी ने बड़े बकायादार उपभोक्ताओं को सरचार्ज में बड़ी राहत (surcharge relief) दी है। इस योजना से भिण्ड जिले के 2 लाख 25 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिन्हें पैनल्टी में 300 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। एक नवंबर से बिजली कंपनी के कार्यालयों में उपभोक्ता छूट का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। चार दिन में 150 बकायादारों ने 50 लाख से अधिक की राशि जमा कर बिल से छुटकारा पा लिया है। (mp news)

इंडस्ट्रीज पर 25 प्रतिशत की मिलेगी छूट

बता दें, जिन उपभोक्ताओं पर तीन माह से अधिक बिल बकाया है, उन्हें समाधान योजना का लाभ दिया जा रहा है। एक मुश्त भुगतान करने वाले घरेलू उपभोक्ता और किसानों का सरचार्ज 100 प्रतिशत माफ किया जाएगा। जबकि इंडस्ट्रीज पर 25 प्रतिशत और कमर्शियल उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत के सरचार्ज की छूट दी जाएगी। बिजली कंपनी की इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि हर महीने टारगेट मिलने के बाद लक्ष्य पूरा न करने वाले कर्मचारी भी कार्रवाई से सुरक्षित रहेंगे। योजना में लोग खुद ही बिल जमा कराने पहुंच रहे हैं।

क़िस्त में कर सकते है बिल का भुगतान

बड़े बकायादार उपभोक्ताओं को एक मुस्त और किस्तों में बिल का भुगतान करने की राहत दी गई है। एक साथ बिल जमा न करने पर उपभोक्ता की 6 किस्त जारी की जाएंगी जो उसे हर महीने भरनी होगी। किस्त पूरी होने के बाद ही संबंधित उपभोक्ता को सरचार्ज में छूट दी जाएगी। यदि किसी कारणवश उसकी किस्त जमा नहीं होती तो समाधान योजना के तहत मिलने वाली सरचार्ज की छूट से उसे वंचित कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सबसे अच्छा विकल्प यही है कि एक साथ बिल जमा करके निश्चिंत होकर छूट का लाभ उठाएं।

पहले चरण में पूरा लाभ

यह योजना दो चरणों में प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह अंतिम चरण एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसमें 50 से 90 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। पहले चरण में सौ फीसदी लाभ तो दूसरे में सरचार्ज में मिलने वाली छूट को 10 प्रतिशत तक घटाया जाएगा।

इस तरह करें आवेदन

समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औ‌द्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। (mp news)

बड़े बकायादारों को मिलेगी राहत

पहले चरण में उपभोक्ता लाभ लें। एक मुश्त राशि जमा करने पर सौ फीसदी छूट दी जा रही है। जिले को 300 करोड़ रुपए समाधान योजना से छूट में दिया है। इससे बड़े बकायादारों को राहत मिलेगी। -अंबरेश शुक्ला, महाप्रबंधक, बिजली कंपनी भिण्ड

फैक्ट फाइल

  • 2.73 लाख उपभोक्ता दर्ज
  • 1324 करोड़ रुपए बकाया
  • 300 करोड़ सरचार्ज होगा माफ
  • 2.25 लाख उपभोक्तओं को लाभ
  • 150 उपभोक्ताओं ने जमा किया
  • पहले चरण में 100 प्रतिशत तक सरचार्ज होगा माफ

ये भी पढ़ें

अब हादसे से पहले बजेगा अलार्म! गूगल मैप देगा ब्लैक स्पॉट वार्निंग
अनूपपुर
anuppur google map black spot warning highway accident mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 03:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / बड़ी खबर: 300 करोड़ बिजली बिल पेनल्टी होगी माफ, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुराने कलेक्टर ने जारी किए 25 शस्त्र लाइसेंस, नए कलेक्टर ने कर दिए रद्द! आवेदक हुए परेशान

bhind collector cancels 25 arms licenses controversy highcourt mp news
भिंड

गोवंश भगाना पड़ा महंगा! पिता-पुत्र ने युवक को डंडे-सरिए से पीटा, दो दिन बाद तोड़ा दम

cattle dispute youth kailash valmiki beaten to death mp news
भिंड

एमपी में मां ने 1 महीने के बच्चे का घोंटा गला, पति बचाने आया तो उसके प्राइवेट पार्ट पर किया हमला

bhind
भिंड

गद्दी को लेकर किन्नरों में जंग! SP ऑफिस में खुद पर डाला पेट्रोल, मचा हड़कंप

transgender groups clash over throne bhind sp office mp news
भिंड

पर्यटकों के लिए खुशखबरी… MP में शुरू होगी ऊंट सफारी, इन सुंदर इलाकों का कराएगा सफर

ater fort to chambal river camel safari dolphin gharial mp tourism
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.