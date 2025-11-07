बड़ी खबर: 300 करोड़ बिजली बिल पेनल्टी होगी माफ, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

बड़े बकायादार उपभोक्ताओं को एक मुस्त और किस्तों में बिल का भुगतान करने की राहत दी गई है। एक साथ बिल जमा न करने पर उपभोक्ता की 6 किस्त जारी की जाएंगी जो उसे हर महीने भरनी होगी। किस्त पूरी होने के बाद ही संबंधित उपभोक्ता को सरचार्ज में छूट दी जाएगी। यदि किसी कारणवश उसकी किस्त जमा नहीं होती तो समाधान योजना के तहत मिलने वाली सरचार्ज की छूट से उसे वंचित कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सबसे अच्छा विकल्प यही है कि एक साथ बिल जमा करके निश्चिंत होकर छूट का लाभ उठाएं।