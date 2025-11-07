बड़ी खबर: 300 करोड़ बिजली बिल पेनल्टी होगी माफ, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

bijli samadhan yojana surcharge relief in bhind (फोटो- Patrika.com)
Bijli Samadhan Yojana: समाधान योजना से बिजली कंपनी ने बड़े बकायादार उपभोक्ताओं को सरचार्ज में बड़ी राहत (surcharge relief) दी है। इस योजना से भिण्ड जिले के 2 लाख 25 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिन्हें पैनल्टी में 300 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। एक नवंबर से बिजली कंपनी के कार्यालयों में उपभोक्ता छूट का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। चार दिन में 150 बकायादारों ने 50 लाख से अधिक की राशि जमा कर बिल से छुटकारा पा लिया है। (mp news)
बता दें, जिन उपभोक्ताओं पर तीन माह से अधिक बिल बकाया है, उन्हें समाधान योजना का लाभ दिया जा रहा है। एक मुश्त भुगतान करने वाले घरेलू उपभोक्ता और किसानों का सरचार्ज 100 प्रतिशत माफ किया जाएगा। जबकि इंडस्ट्रीज पर 25 प्रतिशत और कमर्शियल उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत के सरचार्ज की छूट दी जाएगी। बिजली कंपनी की इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि हर महीने टारगेट मिलने के बाद लक्ष्य पूरा न करने वाले कर्मचारी भी कार्रवाई से सुरक्षित रहेंगे। योजना में लोग खुद ही बिल जमा कराने पहुंच रहे हैं।
बड़े बकायादार उपभोक्ताओं को एक मुस्त और किस्तों में बिल का भुगतान करने की राहत दी गई है। एक साथ बिल जमा न करने पर उपभोक्ता की 6 किस्त जारी की जाएंगी जो उसे हर महीने भरनी होगी। किस्त पूरी होने के बाद ही संबंधित उपभोक्ता को सरचार्ज में छूट दी जाएगी। यदि किसी कारणवश उसकी किस्त जमा नहीं होती तो समाधान योजना के तहत मिलने वाली सरचार्ज की छूट से उसे वंचित कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सबसे अच्छा विकल्प यही है कि एक साथ बिल जमा करके निश्चिंत होकर छूट का लाभ उठाएं।
यह योजना दो चरणों में प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह अंतिम चरण एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसमें 50 से 90 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। पहले चरण में सौ फीसदी लाभ तो दूसरे में सरचार्ज में मिलने वाली छूट को 10 प्रतिशत तक घटाया जाएगा।
इस तरह करें आवेदन
समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। (mp news)
पहले चरण में उपभोक्ता लाभ लें। एक मुश्त राशि जमा करने पर सौ फीसदी छूट दी जा रही है। जिले को 300 करोड़ रुपए समाधान योजना से छूट में दिया है। इससे बड़े बकायादारों को राहत मिलेगी। -अंबरेश शुक्ला, महाप्रबंधक, बिजली कंपनी भिण्ड
