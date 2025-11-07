अब हादसे से पहले बजेगा अलार्म! गूगल मैप देगा ब्लैक स्पॉट वार्निंग

यातायात प्रभारी विनोद दुबे ने बताया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र मैं गूगल मैप को अपलोड करते हुए आने जाने वाले वाहन चालक को ब्लैक स्पॉट के पहले ही वार्निंग मिलेगी जिससे वह आगे आने वाले दुर्घटना संभावित क्षेत्र पर अलर्ट हो जाएंगे और अपने वाहन की रफ्तार धीमी कर लेंगे। इससे सड़क दुर्घटना को रोकने में काफी मदद मिलेगी। हाईवे पर ज्यादातर सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट पर ही होती हैं। यदि चार पहिया तथा भारी वाहन जो ज्यादातर गूगल मैप का उपयोग करते हुए हाईवे पर चलते हैं। उनकी गति को नियंत्रित करने से दुर्घटनाओं में कमी होगी। (mp news)