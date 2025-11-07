Patrika LogoSwitch to English

अनूपपुर

अब हादसे से पहले बजेगा अलार्म! गूगल मैप देगा ब्लैक स्पॉट वार्निंग

MP News: अब सड़क हादसे रोकने के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है। जल्द ही गूगल मैप पर दिखेंगे ब्लैक स्पॉट, ताकि ड्राइवर पहले ही हो जाएं अलर्ट।

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Akash Dewani

Nov 07, 2025

anuppur google map black spot warning highway accident mp news

google map black spot warning (फोटो- Freepik)

Google Maps black spot warning: अनूपपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात विभाग में नवाचार करने जा रहा है। लोगों को यात्रा के दौरान गूगल मैप का उपयोग करने पर जिले की सीमा में पड़ने वाले नेशनल हाईवे तथा राज्य हाईवे में जिन स्थानों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं वह ब्लैक स्पॉट वाहन चालकों को नजर आएंगे।

इससे संबंधित वार्निंग भी वाहन चालकों को गूगल मैप के जरिए मिलेगी ताकि वाहन चालक सफर के दौरान ब्लैक स्पॉट के समीप पहुंचने पर अलर्ट हो जाएं और वाहन सतर्कता के साथ तथा धीमी गति से चलाएं। विभाग का कहना है कि यह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद जल्द ही इसे लागू किया जाएगा और इसका असर भी जिले भर में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में नजर आएगा। (mp news)

नेशनल हाइवे पर 8 ब्लैक स्पॉट चिन्हित

जिले भर में 11 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इनमें पयारी नंबर 1 चौराहा, बदरा तिराहा, शुक्ला ढाबा तिराहा कोतमा, निगवानी चौराहा कोतमा, केशवाही चौराहा कोतमा, डोगरिया तिराहा बिजुरी, तुलरा चौराहा करन पठार, फुलवारी टोला मोड रामनगर, पोड़की तिराहा अमरकंटक, बसनिहा तिराहा राजेंद्र ग्राम, हाई स्कूल मोड बकही शामिल है। इसके साथ ही 52 नए ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं। पूर्व में निर्धारित किए गए 11 ब्लैक स्पॉट में आठ नेशनल हाईवे में तथा दो राज्य हाईवे में स्थित हैं।

हर वर्ष सड़क हादसों में बढ़ रही घायलों व मृतकों की संख्या

नेशनल हाईवे तथा राज्य हाईवे पर वर्तमान में हर वर्ष सड़क दुर्घटना में औसतन 100 लोगों की मौत हो रही है। जिसमें ज्यादातर दुर्घटनाएं भारी वाहन चालकों के तेज रफ्तार की वजह से होती है। वर्ष 2023 में 322 सड़क दुर्घटना में 468 लोग घायल हुए वहीं 155 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2024 में 334 सड़क दुर्घटनाओं में 349 लोग घायल हुए, वहीं 171 लोगों की मौत हुई। हर वर्ष सड़क दुर्घटना में घायल और मृतकों की संख्या बढ़ रही है।

दुर्घटना संभावित क्षेत्र आने के पहले ही मिल जाएगी वार्निंग

यातायात प्रभारी विनोद दुबे ने बताया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र मैं गूगल मैप को अपलोड करते हुए आने जाने वाले वाहन चालक को ब्लैक स्पॉट के पहले ही वार्निंग मिलेगी जिससे वह आगे आने वाले दुर्घटना संभावित क्षेत्र पर अलर्ट हो जाएंगे और अपने वाहन की रफ्तार धीमी कर लेंगे। इससे सड़क दुर्घटना को रोकने में काफी मदद मिलेगी। हाईवे पर ज्यादातर सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट पर ही होती हैं। यदि चार पहिया तथा भारी वाहन जो ज्यादातर गूगल मैप का उपयोग करते हुए हाईवे पर चलते हैं। उनकी गति को नियंत्रित करने से दुर्घटनाओं में कमी होगी। (mp news)

Published on:

07 Nov 2025 02:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / अब हादसे से पहले बजेगा अलार्म! गूगल मैप देगा ब्लैक स्पॉट वार्निंग

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

