MP में दो दिन रहेंगे राहुल गांधी, ‘जाति, संविधान और राजनीति’ पर करेंगे मंथन

mp news: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी 8 नवंबर को पचमढ़ी पहुंचेंगे। दो दिन रुककर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। संगठन सृजन अभियान के तहत वे ‘जाति, संविधान और राजनीति’ पर गहराई से चर्चा करेंगे।

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Nov 07, 2025

rahul gandhi pachmarhi visit congress training caste constitution politics mp news

rahul gandhi pachmarhi visit program (फोटो- कांग्रेस सोशल मीडिया)

Rahul Gandhi Pachmarhi Visit: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 8 नवबर को मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे पचमढ़ी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात और संवाद करेंगे। संगठन सृजन अभियान के तहत पचमढ़ी में जारी जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को भी संबोधित करेंगे।

राहुल पचमढ़ी में रात्रि विश्राम भी करेंगे और 9 नवबर को कार्यकर्ताओं के चर्चा करेंगे। इसके बाद रवाना होंगे। राहुल यहां कार्यकर्ताओं से ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विषय पर संवाद करेंगे। संविधान चर्चा के साथ वोट चोरी पर भी चर्चा हो सकती है। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। राहुल कार्यकर्ताओं के बीच समय बिताएंगे। इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की नब्ज भी टटोलने का प्रयास करेंगे। (mp news)

पांच माह में दूसरी बार आएंगे मध्यप्रदेश

राहुल गांधी पांच माह में दूसरी बात मध्यप्रदेश आ रहे हैं। इसके पहले वे संगठन सृजन अभियान के चलते 3 जून को भोपाल आए थे। कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। स्पष्ट तौर से यह भी बताया था कि पार्टी में जिलाध्यक्ष ही पॉवरफुल होंगे। अब जबकि जिलाध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं तो राहुल फिर इन्हें संबोधित करने आ रहे हैं। जाहिर है राहुल के आने पर कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज मिलेगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे पार्टी का यही प्रयास है। अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को फोकस रखकर पार्टी काम कर रही है। जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण भी इसी की कड़ी है।

पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर के पांचवें दिन सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों एवं विधायकों के लिए ऽजाति, संविधान और राजनीति के विषय पर एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य भारतीय समाज और राजनीति में जाति की भूमिका, संविधान में उसके प्रावधानों तथा कांग्रेस के दृष्टिकोण की गहराई से समझ विकसित करना था।

जाति, संविधान और राजनीति के मुद्दे पर होगी चर्चा

सीडब्ल्यूसी के सदस्य एवं झारखंड के प्रभारी के. राजू ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा जाति हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की एक सच्चाई है, जिसे केवल परंपरा नहीं बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में समझना चाहिए। संविधान ने समानता और अवसर की समानता के माध्यम से जातीय भेदभाव को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है, और कांग्रेस पार्टी सदैव इस भावना को व्यवहार में लाने के लिए प्रतिबद्ध रही है।

कार्यक्रम में कहा कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में नीति निर्माण का सशक्त आधार बन सकती है। जाति, संविधान और राजनीति ये तीनों भारतीय लोकतंत्र के मूल तत्व हैं, और जब तक समानता तथा सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तब तक संविधान की आत्मा अधूरी रहेगी। इस सत्र में जिला अध्यक्षों, प्रशिक्षणार्थियों ने भागीदारी की और संगठन निर्माण में समावेशी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। (mp news)

विनोद अग्रवाल पांचवीं बार बने एमपी के सबसे बड़े दानवीर
इंदौर
vinod agrawal indore

Updated on:

07 Nov 2025 12:49 pm

Published on:

07 Nov 2025 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / MP में दो दिन रहेंगे राहुल गांधी, ‘जाति, संविधान और राजनीति’ पर करेंगे मंथन

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

Guru Nanak Jayanti: गुरु नानक देव ने स्वर्ण से लिखी पोथी, MP के इस गुरूद्वारे में है मौजूद!

Guru Nanak Jayanti written golden ink granth naramadapuram gurudwara mp news
नर्मदापुरम

एमपी में 'टीआई' ने दिव्यांग आरोपी को बेल्ट से पीटा, SDOP करेंगे मामले की जांच

नर्मदापुरम

एमपी के पचमढ़ी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी जमीन पर, कुर्सी पर बैठे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार

Jitu Patwari on the ground and Umang Singhar sitting on a chair in Pachmarhi
नर्मदापुरम

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की पाठशाला… राहुल गांधी सहित कई दिग्गज देंगे मंत्र

Congress
नर्मदापुरम

इस दिन पचमढ़ी आएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लगाएंगे क्लास

LoP Rahul Gandhi pachmarhi visit Congress district presidents jitu patwari mp news
नर्मदापुरम
