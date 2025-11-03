Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

गोवंश भगाना पड़ा महंगा! पिता-पुत्र ने युवक को डंडे-सरिए से पीटा, दो दिन बाद तोड़ा दम

MP News: एमपी के एक मामूली विवाद में गोवंश भगाने पर पड़ोसी पिता-पुत्र ने युवक को बेरहमी से पीटा। दो दिन अस्पताल में जिंदगी-मौत से जूझने के बाद उसकी मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

भिंड

image

Akash Dewani

Nov 03, 2025

cattle dispute youth kailash valmiki beaten to death mp news

youth kailash valmiki beaten to death over cattle dispute in bhind (फोटो- सोशल मीडिया)

cattle dispute:भिण्ड के अटेर थाना क्षेत्र के रिदौली गांव में घर के बाहर से गोवंश भगाने के विवाद पर पिता-पुत्र ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दो दिन बाद युवक की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को मृतक का पोस्ट मार्टम कर शव परिजन के सुपुर्द किया है।

ये है मामला

जानकारी के अनुसार, 45 वर्षीय कैलाश पुत्र खिलमन वाल्मीकि निवासी रिदौली 29 अक्टूबर को शाम 4.30 बजे घर के बाहर से आवारा गोवंश को भगा रहे थे। इसी बात पर पड़ोसी दशरथ वाल्मीकि और उसके बेटे लाखन ने विवाद शुरु कर दिया। झगड़ा बढ़ने पर आरोपियों ने डंडा और सरिया से कैलाश पर हमला कर दिया। मारपीट में कैलाश बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस ने मामला किया दर्ज

साथ ही परिजन की शिकायत पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। शनिवार रात 12.30 बजे कैलाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पीएम करवाया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर हत्या की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। कैलाश की मौत की खबर लगते ही उसकी पत्नी बबीता और मां अंगूरी देवी बेसुध हो गई। (mp news)

पीएम रिपोर्ट के बाद होगी गिरफ्तारी - पुलिस

मारपीट में कैलाश की मौत हुई है। आरोपियों पर पहले ही मारपीट का मामला दर्ज कर लिया था। पीएम रिपोर्ट आने पर धाराएं बढ़ाकर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।- रामनरेश यादव, टीआई, भिण्ड

ये भी पढ़ें

खजुराहो के ‘ग्रुप ऑफ टेंपल’ जैसा बनेगा MP का ये किला, बढ़ेगा टूरिज्म
टीकमगढ़
orchha fort complex transformation khajuraho Group of Temples mp tourism

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 09:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / गोवंश भगाना पड़ा महंगा! पिता-पुत्र ने युवक को डंडे-सरिए से पीटा, दो दिन बाद तोड़ा दम

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में मां ने 1 महीने के बच्चे का घोंटा गला, पति बचाने आया तो उसके प्राइवेट पार्ट पर किया हमला

bhind
भिंड

गद्दी को लेकर किन्नरों में जंग! SP ऑफिस में खुद पर डाला पेट्रोल, मचा हड़कंप

transgender groups clash over throne bhind sp office mp news
भिंड

पर्यटकों के लिए खुशखबरी… MP में शुरू होगी ऊंट सफारी, इन सुंदर इलाकों का कराएगा सफर

ater fort to chambal river camel safari dolphin gharial mp tourism
भिंड

भाजपा के पूर्व विधायक को ब्रेन हेमरेज, एयर एम्बुलेंस से मेदांता में भर्ती कराया

Chaudhary-Mukesh-Singh-Chaturvedi
भिंड

ये क्या! जमीन में गड़ा धन खोजने 1400 साल पुराना मंदिर खोद डाला, प्राचीन मूर्ति भी कर दी खंडित

MP News
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.