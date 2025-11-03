गोवंश भगाना पड़ा महंगा! पिता-पुत्र ने युवक को डंडे-सरिए से पीटा, दो दिन बाद तोड़ा दम

जानकारी के अनुसार, 45 वर्षीय कैलाश पुत्र खिलमन वाल्मीकि निवासी रिदौली 29 अक्टूबर को शाम 4.30 बजे घर के बाहर से आवारा गोवंश को भगा रहे थे। इसी बात पर पड़ोसी दशरथ वाल्मीकि और उसके बेटे लाखन ने विवाद शुरु कर दिया। झगड़ा बढ़ने पर आरोपियों ने डंडा और सरिया से कैलाश पर हमला कर दिया। मारपीट में कैलाश बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।