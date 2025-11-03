गोवंश भगाना पड़ा महंगा! पिता-पुत्र ने युवक को डंडे-सरिए से पीटा, दो दिन बाद तोड़ा दम

youth kailash valmiki beaten to death over cattle dispute in bhind (फोटो- सोशल मीडिया)
cattle dispute:भिण्ड के अटेर थाना क्षेत्र के रिदौली गांव में घर के बाहर से गोवंश भगाने के विवाद पर पिता-पुत्र ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दो दिन बाद युवक की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को मृतक का पोस्ट मार्टम कर शव परिजन के सुपुर्द किया है।
जानकारी के अनुसार, 45 वर्षीय कैलाश पुत्र खिलमन वाल्मीकि निवासी रिदौली 29 अक्टूबर को शाम 4.30 बजे घर के बाहर से आवारा गोवंश को भगा रहे थे। इसी बात पर पड़ोसी दशरथ वाल्मीकि और उसके बेटे लाखन ने विवाद शुरु कर दिया। झगड़ा बढ़ने पर आरोपियों ने डंडा और सरिया से कैलाश पर हमला कर दिया। मारपीट में कैलाश बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
साथ ही परिजन की शिकायत पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। शनिवार रात 12.30 बजे कैलाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पीएम करवाया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर हत्या की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। कैलाश की मौत की खबर लगते ही उसकी पत्नी बबीता और मां अंगूरी देवी बेसुध हो गई। (mp news)
मारपीट में कैलाश की मौत हुई है। आरोपियों पर पहले ही मारपीट का मामला दर्ज कर लिया था। पीएम रिपोर्ट आने पर धाराएं बढ़ाकर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।- रामनरेश यादव, टीआई, भिण्ड
