खजुराहो के ‘ग्रुप ऑफ टेंपल’ जैसा बनेगा MP का ये किला, बढ़ेगा टूरिज्म

यहां पर विभाग बड़े और आकर्षक गार्डन तैयार करेगा। साथ ही इन सभी 11 स्मारकों को पाथ-वे के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। ताकि यहां पर आने वाले पर्यटक इस पूरे मार्ग से इन स्मारकों का भ्रमण कर उन्हें देख सके। उपयंत्री दीक्षित ने बताया कि पर्यटन विभाग की योजना है कि अब पूरे किला परिसर को संरक्षित किया जाए, ताकि लगभग 25 एकड़ का यह पूरा परिसर पूरी तरह से पर्यटन का केंद्र बन जाए। ऐसे में प्रशासन ने इसे अधिग्रहित करने की दिशा में काम शुरु कर दिया है। प्रशासन इसकी सूचना भी जारी कर चुका है।