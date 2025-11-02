भाजपा के सांसद-विधायक-महापौर ‘लापता’! शहर में लगे पोस्टर, मचा सियासी बवाल

MP-MLA-Mayor missing posters put up in Sagar by congress (फोटो- सोशल मीडिया)
MP-MLA missing posters: सागर जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर में कुछ स्थानों पर सांसद डॉ. लता वानखेड़े (Lata Wankhede), विधायक शैलेंद्र जैन (Shailendra Jain) और महापौर संगीता तिवारी (Sangeeta Tiwari) के लापता होने के पोस्टर चस्पा करवाए हैं। शहर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोतीनगर चौराहे से धर्मश्री तक मार्ग चौड़ीकरण व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है।
जहां पर बीते दिन कार्रवाई की गई, वह शहर विधायक शैलेंद्र जैन का वार्ड है, इसके बावजूद उन्होंने अपने ही वार्डवासियों की समस्याओं को नहीं सुना है। इन्हीं आरोपों के साथ शनिवार को कांग्रेस ने विधायक निवास के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही लापता हुए भाजपा के नेताओं की तलाश भी की है, जिसमें सिर्फ विधायक जैन से कांग्रेसियों की मुलाकात हो पाई।
सागर विधायक शैलेंद्र जैन के निवास पर बीते एक दशक में यह पहला मौका होगा, जब कांग्रेसियों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया हो। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष महेश जाटव ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें नगर निगम प्रशासन भेदभाव कर रहा है। धनवान लोगों को छोड़ा जा रहा है, जबकि आम लोगों पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है।
जि ला शहर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 1 और 3 के अध्यक्ष प्रेमनारायण विश्वकर्मा और योगराज कोरी ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कोरी ने अपने इस्तीफा में आरोप लगाया है कि अतिक्रमण विरोधी मुहिम में उनकी दुकान निगम प्रशासन ने तोड़ दी। कांग्रेस की ओर से किसी का साथ नहीं मिला। वहीं विश्वकर्मा ने भी योगराज कोरी के पक्ष में अपना इस्तीफा दिया है और पारिवारिक कारणों का भी उल्लेख किया है।
निगमायुक्त राजकुमार खत्री का कहना है कि मोतीनगर चौराहे से धर्मश्री तक का मार्ग बेहद संकीर्ण हो गया है। यहां पर लोगों ने पक्का निर्माण करने के साथ टपरा आदि रख लिए थे, जिससे यातायात बाधित होता था। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई उन्हीं लोगों के विरुद्ध की गई है, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे।(mp news)
कांग्रेस किसी भी विकास कार्य का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए। यही बात विधायक जैन और निगम प्रशासन से कही है। मेरे पास अभी किसी भी ब्लॉक अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं आया है। शेष आरोप निराधार हैं।- महेश जाटव, शहर अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी
मैं दिनभर शहर में ही भभ्रमण पर रहता हूं। जब मुझे प्रदर्शन की जानकारी मिली तो मैंने वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात की। कांग्रेस से पूछा भी है कि आप बताएं किसको छोड़ दिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उक्त मार्ग पर यातायात का दबाव ज्यादा है, इसलिए मार्ग चौड़ीकरण आवश्यक है।- शैलेंद्र जैन, विधायक सागर
