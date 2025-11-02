भाजपा के सांसद-विधायक-महापौर ‘लापता’! शहर में लगे पोस्टर, मचा सियासी बवाल

जि ला शहर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 1 और 3 के अध्यक्ष प्रेमनारायण विश्वकर्मा और योगराज कोरी ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कोरी ने अपने इस्तीफा में आरोप लगाया है कि अतिक्रमण विरोधी मुहिम में उनकी दुकान निगम प्रशासन ने तोड़ दी। कांग्रेस की ओर से किसी का साथ नहीं मिला। वहीं विश्वकर्मा ने भी योगराज कोरी के पक्ष में अपना इस्तीफा दिया है और पारिवारिक कारणों का भी उल्लेख किया है।