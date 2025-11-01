बड़ा बदलाव: नगर निगम जल्द बनेगी नपा, ये 20 गांव होंगे शहर में शामिल

विदिशा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चिड़ारिया के चिड़ारिया मुजफता व गुरारिया हवेली गांव नगर निगम में शामिल होंगे। इसी प्रकार डाबर ग्राम पंचायत के डाबर व हस्नाबाद गांव, सॉठिया ग्राम पंचायत के सोंठिया, गेहूंखेड़ी व मुरवारा गांव, करैयाहवेली ग्राम पंचायत के करैयाहवेली, सुआखेड़ी, आमखेड़ा, रंगई, बेरखेड़ी व पड़रियामाफी गांव, सुनपुरा ग्राम पंचायत के सुनपुरा, विधन व उदयगिरी गांव, इमलिया लश्करपुर ग्राम पंचायत का ढोलखेड़ी व जीवालीपुर गांव व ग्राम पंचायत के अमाछार गांव के अलावा पूरी बागरी ग्राम पंचायत नगर निगम सीमा में शामिल हो जाएगी।