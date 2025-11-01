बंगाली डॉक्टर को बचाने उतरा पूरा गांव! स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग की टीम का किया घेराव, मचा बवाल

जिले में 140 से ज्यादा अप्रशिक्षण डॉक्टर क्लीनिक चला रहे हैं। यह अपने क्लीनिक पर न केवल मरीजों को परामर्श देते हैं, बल्कि भर्ती कर उपचार भी करते हैं। पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। इस दौरान एक-एक कमरे, घर की गैलरी, दुकानों में बेड पर मरीजों को भर्ती कर उपचार करते मिले थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिस समय कार्रवाई करती है, यह क्लीनिक बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कार्रवाई बंद होती है, यह फिर से खोल लेते हैं। कुछ दिन पहले बरखेड़ी में तो अवैध रूप से एक नर्सिंग होम संचालित होते मिला था, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने सील किया। (mp news)