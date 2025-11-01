Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

पैरों में बंदूक फंसाकर मारी गोली, हाईवे के पास मिला युवक का शव, मची सनसनी

MP News: भोपाल-विदिशा हाईवे पर शुक्रवार सुबह खौफनाक वारदात। युवक ने रेलवे ओवरब्रिज के पास अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया।

2 min read
Google source verification

रायसेन

image

Akash Dewani

Nov 01, 2025

youth suicide bhopal-vidisha highway 12 bore gun mp news

youth jitendra sahu shot himself Bhopal-Vidisha Highway in raisen (फोटो- सोशल मीडिया)

bhopal-vidisha highway:रायसेन के सलामतपुर थाना क्षेत्र में शुकवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। भोपाल-विदिशा स्टेट हाईवे-18 पर रेलवे ओवरब्रिज के पास सड़क किनारे 26 वर्षीय युवक ने अपनी ही 12 बोर की बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

राहगीरों ने देखा शव, बैग में रखे दस्तावेजों से हुई पहचान

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9 बजे राहगीरों ने सड़क किनारे खून से लथपथ युवक का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर सलामतपुर थाना प्रभारी दिनेश रघुवंशी, चौकी प्रभारी सुनील शर्मा सहित पुलिस टीम पहुंची। पास में ही एक मोटरसाइकिल और 12 बोर की बंदूक पड़ी हुई थी। मोटरसाइकिल पर रखे बैग में मिले कागजातों से मृतक की पहचान जितेंद्र साहू पिता लखन साहू उम्र 26 वर्ष, निवासी राघव जी कालोनी विदिशा के रूप में हुई। एफएसएल और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरु की। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी।

परिजनों के अनुसार, जितेंद्र सुबह जल्दी उठा, चाय बनाई और माता-पिता को भी दी। इसके बाद डॉक्यूमेंट लेकर भोपाल जाने के लिए घर से निकला था। वह अविवाहित था और परिवार का इकलौता बेटा था। कुछ समय पहले वह गार्ड की नौकरी करता था और उसके पास 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक भी थी। (mp news)

आत्महत्या का लग रहा मामला

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। युवक ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारी है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। वहीं, मृतक के परिवार में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

7-8 माह पहले करता था गार्ड की नौकरी

विदिशा की राघव जी कालोनी निवासी जीतेन्द्र साहू घर का इकलौता लड़का था। उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। मृतक 7 से 8 महीने पहले तक गार्ड की नौकरी करता था। इस दौरान उसने कई प्रायवेट संस्थानों में नौकरी की है। लेकिन परिजनों ने उसकी नौकरी छुड़वा दी थी। तभी से वह बेरोजगार था। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को वह विदिशा स्तिथ अपने घर से लगभग 7 से साढ़े सात बजे के बीच मोटरसाइकिल से भोपाल जाने का बोलकर निकला था। वह अपने साथ डॉक्यूमेंट भी लेकर गया था।

पैरों में बंदूक फंसाकर सीने पर मारी गोली

जीतेन्द्र साहू ने सलामतपुर में रेलवे ओवरब्रिज के पास लगभग सुबह 3 बजे अपनी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक को अपने दोनों पैरों में फंसाकर सीने पर नाल रखकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बंदूक के कवर में 6 कारतूस और रखे हुए थे और 2 कारतूस बंदूक में भी लोड थे। बताया जा रहा है कि जीतेन्द्र साहू ने एक से डेढ़ साल पहले ही बंदूक का लाइसेंस बनवाया था। (mp news)

सुसाइड का कारण अभी अज्ञात- पुलिस

शुकवार शुभ जानकारी मिली कि किसी युवक का शव रेलवे ओवरब्रिज के पास पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो विदिशा निवासी जितेंद्र साहू ने अपनी ही लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कारण अभी अज्ञात है। जांच में आत्महत्या का कारण पता चल सकेगा। फिलहाल मर्ग का मामला कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए विदिशा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। - दिनेश सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी सलामतपुर

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा! हत्यारों को BJP नेताओं का ही संरक्षण, पत्नी का बड़ा दावा
कटनी
katni bjp leader murder case nilesh rajak mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 12:59 pm

Published on:

01 Nov 2025 12:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / पैरों में बंदूक फंसाकर मारी गोली, हाईवे के पास मिला युवक का शव, मची सनसनी

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में बिजली कंपनी ने निकाली भर्ती, संविदा कर्मी बोले- पहले हमें नियमित करो

electricity company recruitment contract workers regularization mp news
रायसेन

बड़ी खबर: इस शहर में नहीं मनेगी ‘पटाखे’ वाली दिवाली, बच्चे और युवा मायूस

firecracker ban green diwali supreme court ngt orders mp news
रायसेन

अदालत में बेहोश हुए नगरपरिषद अध्यक्ष, BJP नेता भी अस्पताल में भर्ती, ये है मामला

Raisen News
रायसेन

बड़ा ड्रामा! BMO ने सुबह क्लीनिकों पर की कार्रवाई, दोपहर में खुद दे दिया इस्तीफा

begumganj bmo resigns after action against clinics cough syrup case
रायसेन

बीजेपी समर्थित नपाध्यक्ष पर चाकू से हमला, पेट में आए टांके

begumganj nagar palika chairman attacked sweeper mp news
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.