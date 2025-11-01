पैरों में बंदूक फंसाकर मारी गोली, हाईवे के पास मिला युवक का शव, मची सनसनी

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9 बजे राहगीरों ने सड़क किनारे खून से लथपथ युवक का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर सलामतपुर थाना प्रभारी दिनेश रघुवंशी, चौकी प्रभारी सुनील शर्मा सहित पुलिस टीम पहुंची। पास में ही एक मोटरसाइकिल और 12 बोर की बंदूक पड़ी हुई थी। मोटरसाइकिल पर रखे बैग में मिले कागजातों से मृतक की पहचान जितेंद्र साहू पिता लखन साहू उम्र 26 वर्ष, निवासी राघव जी कालोनी विदिशा के रूप में हुई। एफएसएल और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरु की। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी।