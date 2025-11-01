भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा! हत्यारों को BJP नेताओं का ही संरक्षण, पत्नी का बड़ा दावा

katni bjp leader murder case nilesh rajak suchita kaimor katni (फोटो- सोशल मीडिया)
katni bjp leader murder case:कटनी के कैमोर में बजरंग दल कार्यकर्ता, पूर्व पदाधिकारी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष व श्रमिक ठेकेदार नीलेश रजक (Nilesh Rajak) की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में मृतक की पत्नी का पुलिस को सौंपा गया शिकायत पत्र सामने आया है। शिकायत पत्र सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। (mp news)
इस पत्र में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवाब खान सहित अन्य पर भी हत्यारों को संरक्षण देने का आरोप लगाए हैं। इधर, भाजपा विधायक से लेकर सांसद, प्रदेशाध्यक्ष तक हत्याकांड में शामिल अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन मृतक की पत्नी के इस शिकायती पत्र के तीन दिन बाद भी अबतक कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है।
नीलेश रजक की हत्या के दूसरे दिन 29 अक्टूबर को पुलिस को दिए शिकायत पत्र व बयानों में नीलेश की पत्नी सुचिता उसरेठे (Suchita Usrethe) ने बताया है कि उनके पति को टारगेट करते हुए शिकार बनाया गया है। हत्यारों को नवाब खान (Nawab Khan) और उसके लोगों को सरंक्षण मिला हुआ था, जिसके चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोप लगाया गया है कि इस हत्याकांड में ये लोग भी शामिल हैं।
अमरैयापार में नशे का कारोबार किया जा रहा है, जो सबको पता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। मुझे मेरे पति की मौत का इंसाफ चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवाब खान ने महिला के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमरैयापार क्षेत्र का निवासी होने के चलते उन्हें जबरन इस प्रकरण में घसीटा जा रहा है। न तो मैने कभी किसी अपराधी को सरंक्षण दिया है और न ही उन्हें कभी मोर्चा की टीम में शामिल किया है।
नीलेश की हत्या के बाद अमरैयापार क्षेत्र से एक दर्जन से अधिक परिवारों ने अपने घरों में ताला बंद कर दिया है और परिवार सहित गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये वे परिवार है, जिनके घरों के लोग पूर्व में हुई अपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। इन परिवारों को आशंका है कि अब पुलिस यहां कार्रवाई करते हुए सभी को निशाना बना सकती है। हत्याकांड में शामिल आरोपी अकरम के मकान में भी ताला बंद पड़ा हुआ है। प्रशासन ने यहां मकान व जमीन संबंधी दस्तावेज मांगे है व नोटिस मकान में चस्पा किया है।
28 अक्टूबर की दोपहर करीब 11:18 बजे नीलेश रजक को एसीसी गेस्ट हाउस के सामने गोली मारी गई थी। इस घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी में डीएवीएसीसी पब्लिक स्कूल स्थित है। हत्या का विवाद भी कुछ दिनों पूर्व स्कूल के गेट से ही शुरू हुआ था। इस पूरे घटनाकम के चलते स्कूली बच्चों, अभिभावकों व स्कूल स्टॉफ में दहशत का माहौल है। शुक्रवार को स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी कम ही रही।
शुकवार शाम एसपी अभिनय विश्वकर्मा, एडिशनल एसपी डॉ. संतोष डेहरिया कैमोर पहुंचे। कैमोर थाने में घटनाकम को लेकर अफसरों ने चर्चा की वहीं इस घटना को लेकर अब पूछताछ का सिलसिला भी शुरु हो गया है। घंटों तक दोनों अधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों से पूछताछ की और घटना से संबंधित जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि पुलिस इन अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इन अपराधियों को आर्थिक मदद कहां से मिल रही है। किन अवैध कार्यों से ये पोषित हो रहे हैं।
28 अक्टूबर को दिनदहाड़े बजरंग दल कार्यकर्ता, भाजपा नेता और श्रमिक ठेकेदार नीलेश उर्फ नीलू रजक (48) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 29 अक्टूबर को आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपी अकरम खान (24) और इमानगिल उर्फ प्रिंस जोसफ (23) गोली लगने से घायल हो गए थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश था।
विजयराघवगढ़ में चक्काजाम कर किया था। प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए स्थितियों पर नियंत्रण पाया था। प्रदेश के शिक्षा व जिले के प्रभारी मंत्री उदयप्रताप सिंह मृतक के घर पहुंचे थे। ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया था। सीएम डॉ. मोहन यादव ने भी हत्या की निंदा करते हुए आरोपियों पर कठोर कार्रवाई कराने जाने का भरोसा दिलाया था। (mp news)
कैमोर में हुई हत्या के बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया था। आरोपियों को संरक्षण देने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ करते हुए जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जल्द ही अपराधियों और अपराध को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।- अभिनय विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक, कटनी
मैं अमरैयापार क्षेत्र का निवासी हूं और घटनाक्रम में शामिल लोग भी वहां के रहने वाले हैं। बस इसी वजह से मेरा लिंक उनसे जोड़ा जा रहा है। मृतक के परिजन आरोप क्यों लगा रहे हैं, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैंने न कभी अपराधियों को संरक्षण दिया है और न ही ऐसे लोगों को मोर्चा में कोई स्थान दिया है।- नवाब खान, जिला अध्यक्ष, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा
