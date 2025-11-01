भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा! हत्यारों को BJP नेताओं का ही संरक्षण, पत्नी का बड़ा दावा

नीलेश की हत्या के बाद अमरैयापार क्षेत्र से एक दर्जन से अधिक परिवारों ने अपने घरों में ताला बंद कर दिया है और परिवार सहित गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये वे परिवार है, जिनके घरों के लोग पूर्व में हुई अपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। इन परिवारों को आशंका है कि अब पुलिस यहां कार्रवाई करते हुए सभी को निशाना बना सकती है। हत्याकांड में शामिल आरोपी अकरम के मकान में भी ताला बंद पड़ा हुआ है। प्रशासन ने यहां मकान व जमीन संबंधी दस्तावेज मांगे है व नोटिस मकान में चस्पा किया है।