कटनी

विजयराघवगढ़ के घुनौर में तेंदुए की दहशत, 10 वर्षीय बालक को उठा ले गया मचा हड़कंप

Tendua

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 30, 2025

कटनी. विजयराघवगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम घुनौर में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब तेंदुआ 10 वर्षीय बालक को उठाकर ले गया। अचानक हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बालक गांव के पास ही खेल रहा था, तभी झाड़ियों की ओर से अचानक तेंदुआ निकलकर आया और बच्चे को दबोचते हुए जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाया और तत्काल वन विभाग एवं पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तेंदुए की तलाश के लिए पगमार्क, ड्रोन एवं अन्य संसाधनों की मदद ली जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की अपील की गई है।

ग्रामीणों में आक्रोश

घटना के बाद गांव में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए की आवाजाही देखी जा रही थी, इसके बावजूद समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है।

सुरक्षा के निर्देश

वन विभाग ने ग्रामीणों को समूह में रहने, बच्चों को अकेले बाहर न भेजने और रात के समय घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं वन विभाग द्वारा तेंदुए की तलाश लगातार जारी है।

Updated on:

30 Dec 2025 02:21 pm

Published on:

30 Dec 2025 02:09 pm

