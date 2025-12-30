विजयराघवगढ़ के घुनौर में तेंदुए की दहशत, 10 वर्षीय बालक को उठा ले गया मचा हड़कंप

कटनी. विजयराघवगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम घुनौर में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब तेंदुआ 10 वर्षीय बालक को उठाकर ले गया। अचानक हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बालक गांव के पास ही खेल रहा था, तभी झाड़ियों की ओर से अचानक तेंदुआ निकलकर आया और बच्चे को दबोचते हुए जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाया और तत्काल वन विभाग एवं पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तेंदुए की तलाश के लिए पगमार्क, ड्रोन एवं अन्य संसाधनों की मदद ली जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की अपील की गई है।