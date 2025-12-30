‘एंबुलेंस’ नहीं, ‘बस’ की गैरहाजिरी जानलेवा

कटनी. सरकारी कागजों और बैठकों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दावे बड़े हैं। 108 एंबुलेंस, जननी वाहन और ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की योजनाएं हर मंच पर गिनाई जाती हैं, लेकिन उमरियापान से सटे दर्जनों गांवों की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल देती है। यहां समस्या एंबुलेंस की नहीं, बस की गैरमौजूदगी की है, जो अब सीधे तौर पर जानलेवा साबित हो रही है। इन गांवों में बस सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि बीमारों, गर्भवती महिलाओं और हादसों के शिकार लोगों के लिए पहली और सबसे भरोसेमंद एंबुलेंस है।

उमरियापान से करौंदी, सारंगपुर कटरा, कुदवारी, गढ़मास, भसेड़ा और भटगवां जैसे मार्ग आज भी बस सेवा से वंचित हैं। ये वही रास्ते हैं जो जंगल, पहाडिय़ों और आदिवासी बस्तियों से होकर गुजरते हैं। यहां एंबुलेंस पहुंचने में घंटों लग जाते हैं, कई बार तो पहुंच ही नहीं पाती। समाजसेवी प्रदीप चौरसिया बताते है कि निजी वाहन हर किसी के पास नहीं हैं और जो हैं, वे भी आपात स्थिति में तुरंत उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं। नतीजा यह कि बीमारी या दुर्घटना के समय परिवार खुद ही व्यवस्था बनाने में जुट जाता है।