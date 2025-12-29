सब स्टेशन से मल्टी तक लाइन खिंची, लगेगा 5 हजार केवी का ट्रांसफार्मर, बिजली पहुंचते ही 980 लोगों को मिलेंगे आशियाने

कटनी. वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी का डीपीआर बना था, तबसे पक्के आशियाने के लिए 1412 लोग बाटजोह रहे थे। पिछले तीन वर्षों में 432 लोगों को पक्के आशियाने तो मिल चुके हैं, लेकिन यहां पर बिजली की व्यवस्था न होने के कारण 980 जरुरतमंद ऐसे हैं की प्रेमनगर में मल्टी बन जाने के बाद भी इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम की माली हालत खराब होने के कारण बिजली नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अबतक 2.60 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से विद्युतीकरण का काम चल रहा है, अब उम्मीद है कि नए साल में लगभग एक हजार हितग्राहियों का पक्के आशियाने का सपना पूरा हो जाएगा। इसके बाद 480 हितग्राहियों के लिए बन रहे एलआइजी की मल्टी को पूरा करने के लिए विविदा आदि की प्रक्रिया कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि दो साल से बिल्डिंग बनने के बाद बिजली न होने से आवंटन रुका था, जो अब शीघ्र ही उम्मीदें पूरी होंगी।