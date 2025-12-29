29 दिसंबर 2025,

सोमवार

कटनी

सब स्टेशन से मल्टी तक लाइन खिंची, लगेगा 5 हजार केवी का ट्रांसफार्मर, बिजली पहुंचते ही 980 लोगों को मिलेंगे आशियाने

प्रधानमंत्री आवास योजना में एक माह के अंदर आवंटन की बंधी उम्मीद, दो साल से मल्टी बनने के बाद था इंतजार 2.60 करोड़ रुपए से पहुंचाई जा रही है बिजली, 2017 से पक्के मकान के आस में हैं सैकड़ों जरुरतमंद

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 29, 2025

Pm awas

Pm awas

कटनी. वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी का डीपीआर बना था, तबसे पक्के आशियाने के लिए 1412 लोग बाटजोह रहे थे। पिछले तीन वर्षों में 432 लोगों को पक्के आशियाने तो मिल चुके हैं, लेकिन यहां पर बिजली की व्यवस्था न होने के कारण 980 जरुरतमंद ऐसे हैं की प्रेमनगर में मल्टी बन जाने के बाद भी इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम की माली हालत खराब होने के कारण बिजली नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अबतक 2.60 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से विद्युतीकरण का काम चल रहा है, अब उम्मीद है कि नए साल में लगभग एक हजार हितग्राहियों का पक्के आशियाने का सपना पूरा हो जाएगा। इसके बाद 480 हितग्राहियों के लिए बन रहे एलआइजी की मल्टी को पूरा करने के लिए विविदा आदि की प्रक्रिया कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि दो साल से बिल्डिंग बनने के बाद बिजली न होने से आवंटन रुका था, जो अब शीघ्र ही उम्मीदें पूरी होंगी।

यह हो रहा है बिजली का काम

जानकारी के अनुसार खिरहनी में बिजली कंपनी के बन रहे नए सब स्टेशन प्रेमनगर प्रधानमंत्री की मल्टी तक के लिए बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सागर की कंपनी लाइट का काम कर रही है। रविंद्र जैन ने बताया कि 2.60 करोड़ रुपए की लागत से यह काम कराया जा रहा है। 3.50 किलोमीटर तक 33 केवी की लाइन डाली गई है व 2 किलोमीटर तक 11 केवी की लाइन डाली गई है। 160 पोल लगाते हुए तार खींच दी गई है। शीघ्र ही 5 हजार केवी का ट्रांसफार्मर स्थापित करते हुए मल्टी में लाइट पहुंचाने का काम किया जाएगा। दिसंबर माह में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

ऐसे समझें योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 232.18 करोड़ रुपए में डीपीआर राशि तैयार कर जरुरतमंदों को मल्टी तैयार कर फ्लैट मुहैया कराने योजना बनाई गई। 23 अगस्त 2017 को नगर निगम द्वारा निविदा जारी की गई थी। निविदा आमंत्रण के लिए प्राक्कलन राशि 196.53 करोड़ रुपए तय की गई। निर्माण एजेंसी मेसर्स कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंदौर को ठेका दिया गया7 4 दिसंबर 2017 को ठेका कंपनी से मल्टी तैयार कराने अनुबंध किया गया था। इइस योजना को 24 माह में याने कि 3 दिसंबर 2019 को पूरा करके देना था। इसके बाद समय पर काम नहीं हुआ, मिया बढ़ती गई, फिर जुलाई 25 तय की गई, उसमें भी काम पूरा नहीं हो पाया।

डिस्कोप कर दिए गए फ्लैट

बता दें कि डीपीआर के अनुसार प्रेमनगर खिरहनी में इडब्ल्यूएस पी+3 के के 1744 फ्लैट बनने थे, जिनमें से 332 डिस्कोप कर दिए गए। 1412 फ्लैट बने हैं। इसी प्रकार एलआइजी के पी+6 के 1056 मल्टी सह फ्लैट तैयार होने थे, जिनमसें 576 को डिस्कोप किया गया, जिसके बाद 480 संख्या तय की गई, लेकिन वे अभी अधर में हैं। यहां पर 32 दुकानें तैयार की गई हैं, जिनसे नगर निगम को आय प्राप्त होगी।

फैक्ट फाइल

  • 293 हितग्राहियों ने दो-दो लाख रुपए नकद किए हैं जमा।
  • 472 हितग्राहियों का अबतक कराया गया है बैंक लोन।
  • 16.26 करोड़ रुपए नगर निगम को प्राप्त हुए हैं हितग्राहियों से।
  • 1248 प्रकरण पांच बैंकों को भेजे गए हैं लोन के लिए।
  • 649 हितग्राहियों के लोन प्रकरण हुए हैं स्वीकृत।
  • 472 प्रकरण बैंकों में चल रहे हैं डिस्बर्समेंट के लिए।
  • 122.63 करोड़ रुपए ठेका कंपनी को किया गया है भुगतान।

वर्जन

पे्रमनगर में बनी प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी में बिजली न होने के कारण 980 हितग्राहियों के फ्लैटों का आवंटन रुका हुआ है। तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है। शीघ्र ही बिजली चालू कराते हुए हितग्राहियों को चॉबियां सौंपी जाएंगी।

सुधीर मिश्रा, कार्यपालन यंत्री नगर निगम।

Published on:

29 Dec 2025 01:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / सब स्टेशन से मल्टी तक लाइन खिंची, लगेगा 5 हजार केवी का ट्रांसफार्मर, बिजली पहुंचते ही 980 लोगों को मिलेंगे आशियाने

