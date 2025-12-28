वरिष्ठ लेखक ने कहा: देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में हर व्यक्ति की होनी चाहिए अहम भूमिका

कटनी. जब देश में किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाता है, तो समाज को उससे दिशा और प्रेरणा मिलती है। जीवन में अच्छे कार्यों के माध्यम से समाज की समस्याओं पर लेखनी द्वारा फोकस कर समाधान की पहल जरूरी है। यही कारण है कि आज देशभर में सुधार, चेतना और जागरूकता की बात की जा रही है। यह विचार नोएडा से कटनी पहुंचे वरिष्ठ लेखक अवधेश कुमार ने पत्रिका से विशेष बातचीत में व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि कटनी जिला अपने इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, जलवायु, जनजातीय जीवनशैली और राजनीतिक दृष्टि से देश में विशेष महत्व रखता है। कटनी का पुस्तक मेला अद्भुत आयोजन है, जहां पुस्तकों की विविध श्रेणियां, विभिन्न भाषाओं की गोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार-विमर्श इसे विशिष्ट बनाते हैं। देशभर से लोग यहां पहुंच रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वातावरण निर्मित हो रहा है।