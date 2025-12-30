NH-43 पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक कार को भी अन्य ट्रक ने मारी भीषण टक्कर, घटना CCTV में कैद

Horrific Accident : मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा थाना इलाके में आने वाले नैगवां ग्राम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-43 पर सोमवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बेलगाम दौड़ते अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, इस हादसे को देखने के लिए सड़क किनारे खड़ी एक कार को भी पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में भी कार सवार दो महिलाओं के साथ-साथ चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।