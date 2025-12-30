30 दिसंबर 2025,

कटनी

आयरन स्टील व्यवसायी की फैक्ट्री व निवास पर स्टेट जीएसटी का छापा, जागृति ट्रेडिंग कंपनी पर लगी 60 लाख की पेनाल्टी

टॉप आयरन फर्म पर टैक्स चोरी का संदेह, दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य किए जब्त

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 30, 2025

Gst

Gst

कटनी. जिले में स्टेट जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयरन स्टील व्यवसाय से जुड़ी एक फर्म की फैक्ट्री और निवास पर छापा मारा है। इमलिया स्थित मेसर्स टॉप आयरन, जिसकी प्रोपराइटर काव्या गेलानी हैं, के खिलाफ जीएसटी चोरी की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार फर्म छत्तीसगढ़ से रॉ मटेरियल मंगाकर बाइंडिंग वायर, जीआई वायर सहित अन्य आयरन उत्पादों का निर्माण करती है। विभाग को लंबे समय से फर्म द्वारा जीएसटी में अनियमितता और टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। इसी क्रम में सोमवार को शाम करीब 4 बजे डिप्टी कमिश्नर स्टेट जीएसटी प्रकाश सिंह बघेल के नेतृत्व में करीब 20 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की।

प्लांट और निवास से अहम दस्तावेज जब्त

छापे के दौरान टीम ने इमलिया स्थित फैक्ट्री परिसर और माधवनगर स्थित व्यवसायी के निवास पर एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यावसायिक दस्तावेज, बिल-बुक, लेनदेन से जुड़े कागजात एवं डिजिटल एविडेंस जब्त किए गए हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद फैक्ट्री को सील किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फर्म का टर्नओवर करोड़ों रुपए में है और प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच के बाद वास्तविक टैक्स चोरी की राशि सामने आएगी। फिलहाल स्टेट जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी है और जांच के आधार पर आगे कड़ी वैधानिक कार्रवाई किए जाने की संभावना है।

रात में सील की गई कंपनी

रायपुर, रायगढ़ से कच्चा माल खरीदकर जीआइ वायर, वाइडिंग वायर का निर्माण करते हैं, इस संबंध में विभाग को बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी का इनपुट था, इनके निवास व फैक्ट्री पर डिप्टी छापामार कार्रवाई जारी है। प्रारंभिक तौर पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं, सेल पर्चेज के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। देररात कंपनी को सील किया जाना बताया गया है। मंगलवार को भी कार्रवाई जारी रहेगी।

जागृति ट्रेडिंग कंपनी में लगी 60 लाख की पेनाल्टी

एक सप्ताह पहले स्टेट जीएसटी की टीम ने चाका, लमतरा में संचालित होने वाली पान मसाला की फैक्ट्री जागृति ट्रेडिंग कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। डिप्टी कमिश्नर स्टेट जीएसटी प्रकाश सिंह ने बताया कि जांच के दौरान बड़ी टैक्स चोरी सामने आने पर प्रारंभिक तौर पर 60 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया गया है। 60 लाख रुपए स्पॉट पर जमा कराएं हैं, दस्तावेज जब्त करते हुए जांच कराई जा रही है। कर अचवंचन की और राशि जमा कराई जाएगी।

Published on:

30 Dec 2025 09:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / आयरन स्टील व्यवसायी की फैक्ट्री व निवास पर स्टेट जीएसटी का छापा, जागृति ट्रेडिंग कंपनी पर लगी 60 लाख की पेनाल्टी

