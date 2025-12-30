आयरन स्टील व्यवसायी की फैक्ट्री व निवास पर स्टेट जीएसटी का छापा, जागृति ट्रेडिंग कंपनी पर लगी 60 लाख की पेनाल्टी

छापे के दौरान टीम ने इमलिया स्थित फैक्ट्री परिसर और माधवनगर स्थित व्यवसायी के निवास पर एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यावसायिक दस्तावेज, बिल-बुक, लेनदेन से जुड़े कागजात एवं डिजिटल एविडेंस जब्त किए गए हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद फैक्ट्री को सील किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फर्म का टर्नओवर करोड़ों रुपए में है और प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच के बाद वास्तविक टैक्स चोरी की राशि सामने आएगी। फिलहाल स्टेट जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी है और जांच के आधार पर आगे कड़ी वैधानिक कार्रवाई किए जाने की संभावना है।