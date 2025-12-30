तापमान @ 4.4 डिग्री सेल्सियस: ठंड के टॉर्चर ने ठिठुरे जिलावासी, सामने आई यह वजह

Weather
कटनी। इन दिनों दिन प्रतिदिन मौसम करवट बदल रहा है, कभी कोहरा तो कभी बादल छा जा रहे हैं। अब दो दिनों से शहर व जिले में तेज ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। सोमवार को दिन का अधिकतम 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तो वहीं रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पांच डिग्री के नीचे पारा लुढक़ जाने के कारण जिला ठंड की चपेट में है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण हिमालय की तलहटी से ठंडी हवाएं आ रही हैं। यह वजह है कि शहर सहित संपूर्ण जिले में ठंड का प्रकोप है। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. संदीप कुमार चंद्रवंशी के अनुसार यह मौसम अभी कुछ दिनों तक बना रहेगा। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। बच्चे व बड़ों को गर्प कपड़े पूरे समय पहने रहने की सलाह दी गई है।
दो-तीन दिनों तक क्रिसमस पर्व की छुट्टी होने व शनिवार-रविवार का दिन होने के कारण बच्चों ने छुट्टी मनाई, लेकिन सोमवार को जैसे ही स्कूल खुले तो बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे। हालांकि स्कूल सुबह 9 बजे के बाद लगाने के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं, लेकिन बच्चे 8 बजे से ही घरों से निकलते हैं। दो दिनों तक स्कूल लगेंगे, इसके बाद 4 दिनों के लिए नववर्ष की छुट्टी होगी, तबजाकर बच्चों को राहत मिलेगी। हालांकि अभिभावकों द्वारा लगातार शीतकालीन अवकाश की मांग की जा रही है।
शहर में भीषण ठंड होने के बाद भी अलाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। नगर निगम द्वारा नाममात्र की लकडिय़ां प्वाइंटों पर गिराई जा रही है। शहर के तीनों प्रमुख रेलवे स्टेशन कटनी जंक्शन, मुड़वारा रेलवे स्टेशन व साउथ स्टेशन के अलावा स्टेशन चौराहा, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, सुभाष चौक, कचहरी चौक, जिला अस्पताल परिसर, मिशन चौक, चांडक चौक, माधवनगर गेट, आजाद चौक सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों के पास पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही। ठंड में लोग खासे परेशान हो रहे हैं। नगर निगम का स्वास्थ्य अमल सिर्फ लकड़ी गिराने में औपचारिकता निभा रहा है।
