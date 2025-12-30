तापमान @ 4.4 डिग्री सेल्सियस: ठंड के टॉर्चर ने ठिठुरे जिलावासी, सामने आई यह वजह

कटनी। इन दिनों दिन प्रतिदिन मौसम करवट बदल रहा है, कभी कोहरा तो कभी बादल छा जा रहे हैं। अब दो दिनों से शहर व जिले में तेज ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। सोमवार को दिन का अधिकतम 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तो वहीं रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पांच डिग्री के नीचे पारा लुढक़ जाने के कारण जिला ठंड की चपेट में है।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण हिमालय की तलहटी से ठंडी हवाएं आ रही हैं। यह वजह है कि शहर सहित संपूर्ण जिले में ठंड का प्रकोप है। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. संदीप कुमार चंद्रवंशी के अनुसार यह मौसम अभी कुछ दिनों तक बना रहेगा। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। बच्चे व बड़ों को गर्प कपड़े पूरे समय पहने रहने की सलाह दी गई है।