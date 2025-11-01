भारत की पहली किन्नर विधायक का MP में अपमान, SDM बोले- पहचाना नहीं….

शबनम मौसी ने बताया कि वे पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में उनके पास लेटर पैड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सादे कागज पर हस्ताक्षर सहित आवेदन देने की बात कही, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। वे रेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था के लिए कई घंटे तक प्रयास करती रहीं, परंतु सफलता नहीं मिली। बाद में स्थानीय कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति दी गई। गौरतलब है कि शबनम मौसी वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के शहडोल से देश की पहली किन्नर विधायक चुनी गई थीं।