दतिया

भारत की पहली किन्नर विधायक का MP में अपमान, SDM बोले- पहचाना नहीं….

MP News: किन्नर महासम्मेलन की मुख्य अतिथि व देश की पहली किन्नर शबनम मौसी विधायक को रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति नहीं मिली। कांग्रेस विधायक को आना पड़ा सामने।

दतिया

image

Akash Dewani

Nov 01, 2025

former mla shabnam mausi denied rest house entry Kinnar Mahasammelan mp news

former mla shabnam mausi denied rest house entry Kinnar Mahasammelan (फोटो- सोशल मीडिया)

shabnam mausi denied rest house entry: मध्य प्रदेश के दतिया में हो रहे सम्मेलन की मुख्य अतिथि होकर आई, लेकिन ठहरने को जगह नहीं मिली यह विडंबना झेलनी पड़ी देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी (First Transgender MLA of India) को। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन (Kinnar Mahasammelan) में शामिल होने आईं शबनम मौसी को गुरुवार की रात रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे उन्हें कई घंटे तक असुविधा झेलनी पड़ी।

रेस्ट हाउस में नहीं मिली एंट्री

जानकारी के अनुसार, शबनम मौसी रामजी वाटिका में 22 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किन्नर महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए दतिया पहुंचीं। उन्होंने एसडीएम संतोष तिवारी से विश्राम गृह में एक रात ठहरने की अनुमति मांगी, पर एसडीएम ने उनसे अधिकृत लेटर पैड पर आवेदन प्रस्तुत करने को कहा। (mp news)

देश की पहली किन्नर विधायक थी शबनम मौसी

शबनम मौसी ने बताया कि वे पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में उनके पास लेटर पैड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सादे कागज पर हस्ताक्षर सहित आवेदन देने की बात कही, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। वे रेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था के लिए कई घंटे तक प्रयास करती रहीं, परंतु सफलता नहीं मिली। बाद में स्थानीय कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति दी गई। गौरतलब है कि शबनम मौसी वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के शहडोल से देश की पहली किन्नर विधायक चुनी गई थीं।

नहीं पहचान पाए, आईडी नहीं दिखाई- एसडीएम

शबनम मौसी ‌द्वारा विधिवत लेटरपेड या आईडी कार्ड नहीं दिखाया गया था। ऐसे में उनके लिए रेस्ट हाउस खुलवाने से मना करना पड़ा था। बाद में जानकारी प्राप्त होने पर मुहैया करा दिया था। - संतोष तिवारी, एसडीएम दतिया

Published on:

01 Nov 2025 09:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / भारत की पहली किन्नर विधायक का MP में अपमान, SDM बोले- पहचाना नहीं….

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

