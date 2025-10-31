भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, आरोपी अकरम के घर पर चलेगा बुलडोजर

bjp nilesh rajak murder case bulldozer action akram illegal house (फोटो- सोशल मीडिया)
Nilesh Rajak Murder Case:कटनी के कैमोर में भाजपा नेता नीलेश रजक हत्याकांड के बाद भले ही स्थिति अब सामान्य हो गई हो, लेकिन जनता के मन में आक्रोश अब भी सुलग रहा है। लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन ने मुय आरोपी अकरम खान (akram khan) के मकान पर अवैध निर्माण का नोटिस जारी कर दिया है। अब किसी भी दिन बुलडोजर चल (bulldozer action) सकता है। वहीं पुलिस बल अब सिर्फ अमरैया पार में लगा है।
कैमोर में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। नगर परिषद कैमौर ने वार्ड कमांक 14, ईदगाह के पास बने अवैध निर्माण पर नोटिस जारी करते हुए साफ किया है कि बिना सक्षम अनुमति के बनाए गए निर्माण कार्य पर अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस में संबंधित व्यक्ति को 14 नवंबर को अपने निर्माण से संबंधित दस्तावेज़ों सहित नगर परिषद कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन अब केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराधियों की अवैध कमाई से बने ठिकानों को जड़ से मिटाने की तैयारी में है।
इस पूरे मामले में बदमाशों के पास पिस्टल कहा से आई, इनको कौन ऑपरेट कर रहा था, अबतक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। एसपी अभिनय विश्वकर्मा व एएसपी संतोष डेहरिया ने गुरुवार को फिर क्षेत्र का जायजा लिया है। घटना की जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस मुठभेड़ में घायल हत्या के आरोपी अकरम व प्रिंस का इलाज जबलपुर में जारी है। (mp news )
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग