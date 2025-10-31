भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, आरोपी अकरम के घर पर चलेगा बुलडोजर

Nilesh Rajak Murder Case:कटनी के कैमोर में भाजपा नेता नीलेश रजक हत्याकांड के बाद भले ही स्थिति अब सामान्य हो गई हो, लेकिन जनता के मन में आक्रोश अब भी सुलग रहा है। लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन ने मुय आरोपी अकरम खान (akram khan) के मकान पर अवैध निर्माण का नोटिस जारी कर दिया है। अब किसी भी दिन बुलडोजर चल (bulldozer action) सकता है। वहीं पुलिस बल अब सिर्फ अमरैया पार में लगा है।