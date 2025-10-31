Patrika LogoSwitch to English

गुना

भाजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित, सिंधिया समर्थकों का दिखा दबदबा, इस समाज ने किया विरोध

MP News: BJP में 9 महीने से चली खींचतान का अंत हो गया। जिलाध्यक्ष ने कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें सिंधिया समर्थकों ने दबदबा दिखा। बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Oct 31, 2025

guna bjp district executive committee announced jyotiraditya scindia mp news

guna bjp district executive committee announced jyotiraditya scindia (photo- social media)

BJP District Executive Committee: नौ महीने से बहुप्रतीक्षित गुना भाजपा की जिला कार्यकारिणी में महामंत्री पद पाने की दौड़ में लगी जोड़-तोड़ की राजनीति को उस समय विराम लग गया जब गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने अपने नौ महीने के कार्यकाल के बाद अपनी जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी। इस 22 सदस्यीय कार्यकारिणी में 9 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (jyotiraditya scindia) समर्थकों को महत्वपूर्ण पद मिले है।

विधायक के एक समर्थक को मिली जगह, बागी बाहर

विधायक पन्नालाल शाक्य के एक मात्र समर्थक संतोष धाकड़ को महामंत्री पद से नवाजा गया है। वहीं सिंधिया समर्थक के रूप में पूर्व पार्षद रविन्द्र रघुवंशी और चन्द्रप्रकाश अहिरवार को महामंत्री बनाया गया है। इस कार्यकारिणी में आपस में लड़ने वाले भाजपा के उपाध्यक्ष आरएन यादव और हीरेन्द्र सिंह चौहान बंटी बना को बाहर का रास्ता दिखाया है।

इस समाज ने किया कार्यकारिणी का विरोध

इस कार्यकारिणी के बनते ही विरोध के स्वर शुरू हो गए हैं। गुर्जर समाज के सीताराम गुर्जर ने कहा कि इस कार्यकारिणी में गुर्जर समाज को स्थान नहीं देकर हमारे समाज के साथ धोखा किया है। जबकि यह समाज जिले में बहुतायत संख्या में है। भाजपा की जिला कार्यकारिणी को घोषित न किए जाने को लेकर पत्रिका ने 25 अक्टूबर के अंक में खबर प्रकाशित की थी। (mp news)

जिला कार्यकारिणी में इन नेताओं मिले ये पद

  • जिला उपाध्यक्षः गिर्राज भार्गव,प्रबल प्रताप सिंह, महेन्द्र किरार, शिवपाल परमार, सुशील दहीफले, जगदीश मीना रिटायर्ड आरटीओ, गायत्री भील. गोमती ओझा
  • जिला महामंत्रीः संतोष धाकड़, रविन्द्र रघुवंशी, चन्द्रप्रकाश अहिरवार
  • जिला मंत्रीः कुसुमलता कुशवाह, रुद्र देव सिंह, श्रीकृष्ण भोला सोनी, अनिल जैन रुपश्री, सुनीता बंजारा, वीर बहादुर यादव, उमा लोधी, आशा शर्मा
  • कोषाध्यक्ष- मोहित नामदेव
  • सह कोषाध्यक्ष- राजेश साहू
  • कार्यालय मंत्री- सुरेन्द्र जीत सिंह
  • सह कार्यालय मंत्री बृज नारायण शर्मा
  • सह कार्यालय मंत्री- शंभू सेन
  • मीडिया प्रभारी अंकुर श्रीवास्तव
  • सह मीडिया प्रभारी-ओमप्रकाश राठौर

Published on:

31 Oct 2025 09:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / भाजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित, सिंधिया समर्थकों का दिखा दबदबा, इस समाज ने किया विरोध

