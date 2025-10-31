भाजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित, सिंधिया समर्थकों का दिखा दबदबा, इस समाज ने किया विरोध

BJP District Executive Committee: नौ महीने से बहुप्रतीक्षित गुना भाजपा की जिला कार्यकारिणी में महामंत्री पद पाने की दौड़ में लगी जोड़-तोड़ की राजनीति को उस समय विराम लग गया जब गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने अपने नौ महीने के कार्यकाल के बाद अपनी जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी। इस 22 सदस्यीय कार्यकारिणी में 9 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (jyotiraditya scindia) समर्थकों को महत्वपूर्ण पद मिले है।