बड़ा राजनीतिक फर्जीवाड़ा! BJP विधायक के साथ हो गया बड़ा खेला, पीए ने दर्ज कराई FIR

जिस लेटरपेड को फर्जी बताया गया है। उसके माध्यम से विधायक के नाम से लोक शिक्षण आयुक्त से 11 सितंबर को शिकायत हुई है कि आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिले के कई शिक्षक ऐसे हैं जो राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक रखते हैं। जिसमें शासकीय शिक्षक शिवकुमार शर्मा, शिक्षक कैलाश सिंह चंदेल, शिक्षिका संतोष चंदेल, शिक्षक दिलीप रघुवंशी, शिक्षिक गंगा रघुवंशी, रश्मि रघुवंशी और शिक्षक महेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा नेतागिरी या राजनीतिक गतिविधि करना नियमों का उल्लंघन है। साथ ही शिकायत में कहा है कि विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी शासकीय शिक्षक किसी भी राजनीतिक गतिविधि था संगठन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकता, लेकिन इनकी प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हर जगह रहती है।