बड़ा राजनीतिक फर्जीवाड़ा! BJP विधायक के साथ हो गया बड़ा खेला, पीए ने दर्ज कराई FIR

bjp mla fake letterpad case teacher complaints ashoknagar (फोटो- सोशल मीडिया)
BJP MLA Fake Letterpad case: अशोकनगर राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तो आम बात है, लेकिन भाजपा विधायक के नाम से ही फर्जीवाड़ा ही गया। विधायक को पता भी नहीं, उनके लेटरपेड व हस्ताक्षर से सात शिक्षकों सहित कई अधिकारी-कर्मचारियों की शिकायत हो गई। जब भोपाल से जिले के अधिकारियों से मामले में कार्रवाई कर प्रतिवेदन मांगा गया तो खुलासा हुआ। इससे विधायक के पौए ने लेटरपेड को फर्जी बताकर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी है।
मामला भाजपा के चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी (MLA Jagannath Singh Raghuvanshi) के लेटरपेड का है। मामला के निज सहायक धीरेंद्र सेलर ने कोतवाली में शिकायत की कि फर्जी लेटरपेड से पत्र क्रमांक 5089 से 11 सितंबर को लोक शिक्षण आयुक्त को जिले के सात शिक्षकों के खिलाफ शिकायत की गई। इसी प्रकार छह सितंबर को पत्र क्रमांक 5022, 5023, 5026 और 5028 से शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की गई है।
निज सहायक ने कहा कि यह सभी पूर्णत फर्जी है, जिसमें लेटरपेड तो फर्जी है ही, साथ ही इनमें किसी ने विधायक के फर्जी हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके अलावा इसी तरह अन्य फर्जी लेटरपेडी से शिकायत होने की आशंका जताई है। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अजात के खिलाफ धोधाखड़ी की एफआइआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
जिस लेटरपेड को फर्जी बताया गया है। उसके माध्यम से विधायक के नाम से लोक शिक्षण आयुक्त से 11 सितंबर को शिकायत हुई है कि आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिले के कई शिक्षक ऐसे हैं जो राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक रखते हैं। जिसमें शासकीय शिक्षक शिवकुमार शर्मा, शिक्षक कैलाश सिंह चंदेल, शिक्षिका संतोष चंदेल, शिक्षक दिलीप रघुवंशी, शिक्षिक गंगा रघुवंशी, रश्मि रघुवंशी और शिक्षक महेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा नेतागिरी या राजनीतिक गतिविधि करना नियमों का उल्लंघन है। साथ ही शिकायत में कहा है कि विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी शासकीय शिक्षक किसी भी राजनीतिक गतिविधि था संगठन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकता, लेकिन इनकी प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हर जगह रहती है।
विधायक के नाम से की गई शिकायती पत्र को संलग्न कर लोक शिक्षण शिक्षण संगुक्त संचालक ने एक अक्टूबर को डीईओ की पत्र जारी किया। जिसमें कहा गया कि शिकायत में दर्ज तरयों का परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्रवाई करें और तथ्यात्मक प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध कराएं। इस पत्र के बाद विधायक को इन लेटरपेडों की जानकारी मिली। इस पर विधायक जगन्नाथसिंह रघुवंशी ने 14 अक्टूबर को सीइओं को पत्र लिखकर इन लेटरपेडों को फनीं बताया और कहा कि उनके द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई।
अपना काम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही हमारी पहचान है। शिक्षकों कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए जिन लोगों के हित प्रभावित होते हैं या विकृत मानसिकता के लोग झूठी शिकायतें करते हैं। सार्वजनिक जीवन में ऐसे प्रकरण होना सामान्य बात है।- शिवकुमार शर्मा जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ
फर्जी लेटर तैयार कर झूठी और मनगढंत द्वेष भावना विधायक के फर्जी लेटरपेड पर की गई है। कुछ समय पहले नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष रितेश जैन के फर्जी लेटरपेड पर की गई थी। फर्जी लेटरपेडों से शिकायत करने का शहर में रैकेट चल रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए। एसपी से मांग करेंगे कि इस मामले में कार्रवाई करें।- दिलीपसिंह रघुवंशी, शिक्षक
