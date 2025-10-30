बिहार में वोटिंग से पहले MP बीजेपी को बड़ा झटका, कई बड़े नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी

त्यागपत्र में कहा गया है कि विधायक और जनपद अध्यक्ष की सांठगांठ और पक्षपातपूर्ण निर्णयों के कारण संगठन की साख पर असर पड़ा है। सदस्यों ने बताया कि जनपद अध्यक्ष की कार्यशैली से अधिकांश भाजपा समर्थित जनपद सदस्य असंतुष्ट हैं, जिसके चलते उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। त्यागपत्र में यह भी उल्लेख है कि जनपद अध्यक्ष पूर्व में भाजपा से नहीं जुड़ी थीं, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में शामिल हुई और अब अपनी मनमानीपूर्ण कार्यशैली से संगठन को नुकसान पहुंचा रही हैं।