बड़ी खबर: जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा में तोड़फोड़, आदिवासी समाज आक्रोशित

tantya mama idol vandalised tribals outrage umang singhar (फोटो- सोशल मीडिया)
Tantya Mama Idol Vandalised: धार के कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा को मंगलवार को शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। इस बारे में पता चलने पर आदिवासी समाज ने कानवन पुलिस को सूचना दी। प्रतिमा को सालभर में दूसरी बार नुकसान पहुंचाने के कारण समाज में रोष व्याप्त है।
रात में ओंकार पिता किशन भाबर निवासी रेशमगारा ने कानवन पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया शाम को किसी ने प्रतिमा के चेहरे को विकृत कर दिया तथा बंदूक की नोक भी तोड़ दी। इससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। (mp news)
वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhar) ने भी बुधवार को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना को लेकर नाराजगी जताई। सिंघार ने पोस्ट कर कहा कि इस तरह की घटना बेहद निंदनीय है, यह केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की आस्था, सम्मान और गौरव का प्रतीक है।
इस तरह की घटनाएं प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि दोषी को गिरफ्तार कर कठोरतम दंड दिया जाए। वहीं, मामले को लेकर जय पदाधिकारियों ने ज्ञापन भी दिया। एसडीएम के नाम सौंपे ज्ञापन में अज्ञात आरोपी की तलाश कर गिरफ्तार करने की मांग की गई।
बड़ी खबरेंView All
धार
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग