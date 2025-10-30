बड़ी खबर: जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा में तोड़फोड़, आदिवासी समाज आक्रोशित

रात में ओंकार पिता किशन भाबर निवासी रेशमगारा ने कानवन पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया शाम को किसी ने प्रतिमा के चेहरे को विकृत कर दिया तथा बंदूक की नोक भी तोड़ दी। इससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। (mp news)