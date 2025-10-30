बड़ी घोषणा: MP में बनेगा नया ‘लोक’, पहले फेज के निर्माण में लगेंगे 3 करोड़

विधायक नीना वर्मा द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उनके द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष भी कई बार मांग रखी गई थी। विधायक ने कहा कि बाबा धारनाथ के आशीर्वाद से शहर विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। धारेश्वर मंदिर जन आस्था का केंद्र भी है। धारेश्वर लोक का निर्माण होने से विशेष पहचान मिलेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे धारेश्वर लोक निर्माण में सक्रिय रूप से सहभागी बनें और इसे जनआस्था का भव्य प्रतीक बनाने में योगदान दें।