Coldrif कफ सिरप कांड में नया मोड़, डॉक्टर की पत्नी को भी बनाया गया आरोपी

coldrif cough syrup case jyoti soni co-accused chhindwara (फोटो- Patrika.com)
coldrif cough syrup case: जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई 22 मासूम बच्चों की मौत के मामले में जांच के बाद आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को छिंदवाड़ा के परासिया एसआईटी ने डॉ प्रवीण सोनी (Dr. Praveen Soni) की पत्नी ज्योति सोनी को भी सह-आरोपी बनाया है। बुधवार को एसआईटी ने ज्योति की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी।
एसपी अजय पांडे के अनुसार, ज्योति सोनी (Jyoti Soni) डॉ. जैन के क्लीनिक के बगल से एक मेडिकल स्टोर का संचालन करती थी, जहां से कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री हुई थी। बच्चों की मौत के बाद ज्योति पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति को बचाने के प्रयास में मेडिकल स्टोर का रेकॉर्ड खुर्द-बुर्द कर दिया।
एसपी पांडे ने बताया कि जांच में मेडिकल स्टोर से 66 कफ सिरप की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। ज्योति सोनी को मामले में सह-आरोपी बनाते हुए गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए है। इससे पहले इसी मामले में ज्योति के मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया जा चुका है।
मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सोमवार को श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सतीश वर्मा को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत से दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एसआईटी उसके जरिए सिरप की सप्लाई चैन और वितरण नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। वर्मा की रिमांड गुरुवार को पूरी होगी, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक रंगनाथन तथा परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी पर प्रकरण दर्ज किया गया था। दोनों की गिरफ्तारी एसआईटी ने की। इसके बाद छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के होलसेलर न्यू अपना फार्मा के संचालक राकेश सोनी तथा अपना मेडिकल परासिया के फार्मासिस्ट सौरभजैन को सहआरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु से दवा कंपनी की केमिकल एनालिस्ट के महेश्वरी को कांचीपुरम तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था। ये सभी जेल में हैं। (mp news)
