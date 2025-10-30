Coldrif कफ सिरप कांड में नया मोड़, डॉक्टर की पत्नी को भी बनाया गया आरोपी

कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक रंगनाथन तथा परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी पर प्रकरण दर्ज किया गया था। दोनों की गिरफ्तारी एसआईटी ने की। इसके बाद छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के होलसेलर न्यू अपना फार्मा के संचालक राकेश सोनी तथा अपना मेडिकल परासिया के फार्मासिस्ट सौरभजैन को सहआरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु से दवा कंपनी की केमिकल एनालिस्ट के महेश्वरी को कांचीपुरम तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था। ये सभी जेल में हैं। (mp news)