‘किसानों को मुआवजा मिलने तक नहीं पहनूंगा जूते’, कांग्रेस विधायक ने लिया प्रण

mla babu jandel vow farmer compensation paddy crop damage (फोटो- सोशल मीडिया)
paddy crop damage: तीन दिन की बारिश से किसानों की धान की फसल खराब कर दी है। ऐसे में अब फसल नुकसान और मुआवजे (farmer compensation) को लेकर राजनीति भी होने लगी। यही वजह है कि खेतों से लेकर फेसबुक तक दोनों दलों के नेता किसानों के हमदर्द बने नजर आ रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को श्योपुर से कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल (MLA Babu Jandel) ने तो संकल्प ले लिया कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वे जूता नहीं पहनेंगे।
किसानों के बीच फसल का जायजा लेने पहुंचे जंडेल ने आरोप लगाया कि अभी तक शासन-प्रशासन सर्वे की बात कर रहा है, जबकि अब तक तो मुआवजे की घोषणा हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मैं पूरी तरह लडूंगा और जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा।
बारिश और फसल खराबी के चलते सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। स्थिति ये है कि कई लोग तो सोशल मीडिया पर आरोपों और छींटाकशी के साथ ही गाली-गलौच तक भी कर रहे हैं।
बीते 2 दिनों में सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक भूषण, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट, महावीर सिंह सिसौदिया आदि भाजपा नेता फसलों का जायजा लेने पहुंचे, वहीं कांग्रेस के विधायक श्योपुर बाबू जंडेल, विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष अतुल चौहान आदि नेताओं ने भी फसलों की स्थिति देखी और किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। (mp news)
