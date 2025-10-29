‘किसानों को मुआवजा मिलने तक नहीं पहनूंगा जूते’, कांग्रेस विधायक ने लिया प्रण

paddy crop damage: तीन दिन की बारिश से किसानों की धान की फसल खराब कर दी है। ऐसे में अब फसल नुकसान और मुआवजे (farmer compensation) को लेकर राजनीति भी होने लगी। यही वजह है कि खेतों से लेकर फेसबुक तक दोनों दलों के नेता किसानों के हमदर्द बने नजर आ रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को श्योपुर से कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल (MLA Babu Jandel) ने तो संकल्प ले लिया कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वे जूता नहीं पहनेंगे।