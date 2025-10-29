Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

सावधान! MP के इस जिले में बढ़ रहे डेंगू के मामले, अब तक इतने लोग पॉजिटिव

MP News: मौसम बदलते ही डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ गया है। सितंबर-अक्टूबर में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है।

3 min read
Google source verification

सीधी

image

Akash Dewani

Oct 29, 2025

ngue outbreak sidhi district cases weather change rain mp news

ngue outbreak sidhi district cases weather change rain (Photo- Freepik)

Dengue Outbreak: मच्छरों के काटने से होने वाली प्राणघातक बीमारी डेंगू को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम में बदलाव (weather change) और बारिश के बाद बढ़ी नमी ने मच्छरों के प्रजनन के लिए फिर अनुकूल माहौल तैयार कर दिया है। सीधी जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले माह जहां 12 नए मरीज सामने आए थे, वहीं इस माह अब तक छह नए मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष की शुरुआत से लैकर अब तक कुल 29 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। इनमें अधिकतर मरीज कस्बाई अंचल के हैं।

बीमार लोग लौटे सीधी

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, डेंगू सकमित पाए गए कई लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से जिले के बाहर रह रहे थे और बीमार होने पर इलाज के लिए सीधी लौटे थे। जांच के दौरान उनमें डेंगू की पुष्टि हुई। विभाग का कहना है कि फिलहाल जिले में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। (MP News)

एडीज मच्छर से फैलता है संक्रमण

डेंगू वायरस मुय रूप से एडीज एजिप्टी प्रजाति के मादा मच्छरों के काटने से फैलता है। यह मच्छर दिन के समय काटता है और साफ पानी में पनपता है। संक्रमण के बाद डेंगू के लक्षण 2 से 7 दिन में दिखाई देते हैं। अधिकांश मरीज एक सप्ताह के भीतर ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनमें प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं, उन्हें विशेष चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता होती है।

लक्षण और पहचान

जिला मलेरिया अधिकारी हरिओम सिंह के अनुसार, डेंगू के शुरुआती लक्षण अक्सर लू जैसे होते हैं। संक्रमित मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद लक्षण उभरते हैं जैसे तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, जी मचलाना, उल्टी, आंखों के पीछे दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच और चिकित्सकीय परामर्श जरुरी है।

बारिश के बाद बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण के साथ-साथ मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डेंगू किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसमें तेज बुखार, सिरदर्द और प्लेटलेट्स की कमी जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। समय पर इलाज न मिलने पर यह स्थिति जानलेवा बन जाती है।

इस समय ज्यादा रहता है खतरा

मलेरिया विभाग के अनुसार, वर्ष 2023 में 54 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 2024 में 38 मिले। इस वर्ष अब तक 29 मरीज मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में डेंगू के मच्छरों का प्रकोप सबसे अधिक होता है, इसलिए इन दिनों विशेष सावधानी जरूरी है।

कैसे पनपता है मच्छर?

पानी की खुली टंकियां, बेकार पड़े टायर, टूटे बर्तन, गड्ढे और अन्य स्थान जहां साफ पानी जमा रहता है, वहां एडीज मच्छर अंडे देता है। सात दिनों के भीतर अंडे लार्वा बन जाते हैं और यही मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया फैलाते हैं। गंदे पानी में पनपने वाला क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया का कारण बनता है। (MP News)

अब तक 29 लोग पॉजिटिव - मलेरिया अधिकारी

जिले में जनवरी से अब तक 29 लोग डेंगू पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें 90 फीसदी पिछले तीन महीनों के हैं। इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय लार्वा विनष्टीकरण है, जिसे लोग आसानी से कर सकते हैं। हरिओम सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी सीधी

इन विकासखंडों में मिले पॉजिटिव मरीज

रामपुर नैकिन 09
सेमरिया 11
मझौली 01
कुसमी 00
सिहावल 07
सीधी अर्बन 01
कुल 29

डेंगू से बचने के लिए क्या करें

  • घर के आस-पास पानी जमा न होने दें।
  • बेकार टायर, ड्रम, बर्तन आदि उलटकर रखें ताकि उनमें पानी न ठहरे।
  • पानी की टंकियों की हर सप्ताह सफाई करें।
  • जमा पानी में मिट्टी का तेल या जला हुआ मोबिल ऑयल डालें, ताकि लार्वा नष्ट हो जाए।
  • मच्छरदानी का प्रयोग करें और शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें।

ये भी पढ़ें

‘पद के लालच में छोड़ी पार्टी और विचारधारा’, पूर्व सीएम ने साधा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना
शिवपुरी
digvijay singh on jyotiraditya scindia press conference shivpuri mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 01:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / सावधान! MP के इस जिले में बढ़ रहे डेंगू के मामले, अब तक इतने लोग पॉजिटिव

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल सस्पेंड

sidhi news
सीधी

अजब गजब एमपी की एक और तस्वीर, रोड पर हैंडपंप, देखें वीडियो

sidhi
सीधी

बड़ी लापरवाही! ओवरडोज इंजेक्शन और ऑक्सीजन लीकेज से युवक की मौत, परिजन भड़के

government hospital negligence patient dies overdose injection mp news
सीधी

शराब पार्टी से लापता हुआ युवक, दो दिन बाद दूसरे जिले की नहर में मिली लाश

MP News
सीधी

जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, ‘दर्शक’ बनकर देखते रहे पुलिस वाले

sidhi
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.