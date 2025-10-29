सावधान! MP के इस जिले में बढ़ रहे डेंगू के मामले, अब तक इतने लोग पॉजिटिव

Dengue Outbreak: मच्छरों के काटने से होने वाली प्राणघातक बीमारी डेंगू को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम में बदलाव (weather change) और बारिश के बाद बढ़ी नमी ने मच्छरों के प्रजनन के लिए फिर अनुकूल माहौल तैयार कर दिया है। सीधी जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले माह जहां 12 नए मरीज सामने आए थे, वहीं इस माह अब तक छह नए मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष की शुरुआत से लैकर अब तक कुल 29 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। इनमें अधिकतर मरीज कस्बाई अंचल के हैं।