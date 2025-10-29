‘पद के लालच में छोड़ी पार्टी और विचारधारा’, पूर्व सीएम ने साधा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना

digvijay singh on jyotiraditya scindia press conference shivpuri (फोटो- सोशल मीडिया)
Digvijay Singh on Jyotiraditya Scindia: राजनीति हमेशा विचारधारा की होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से ही अपनी राजनीति के जीवन की शुरूआत की। कांग्रेस पार्टी ने उनको पद से लेकर सबकुछ दिया, लेकिन वह पद के लालच में न केवल सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बल्कि अपनी विचारधारा को ही बदल लिया।
जिन अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात पर वह पार्टी छोड़कर सड़कों पर उत्तरने की बात बोलकर गए थे, अब वह उन्हीं शिक्षकों के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे। यह बात मंगलवार को शिवपुरी के टूरिस्ट विलेज होटल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष कहीं। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय सिंह चौहान, पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह सहित अन्य कांग्रेसी नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। (MP News)
