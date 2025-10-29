‘पद के लालच में छोड़ी पार्टी और विचारधारा’, पूर्व सीएम ने साधा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना

जिन अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात पर वह पार्टी छोड़कर सड़कों पर उत्तरने की बात बोलकर गए थे, अब वह उन्हीं शिक्षकों के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे। यह बात मंगलवार को शिवपुरी के टूरिस्ट विलेज होटल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष कहीं। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय सिंह चौहान, पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह सहित अन्य कांग्रेसी नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। (MP News)