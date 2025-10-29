साहब! खेत का रास्ता दिला दो या बच्चों को गोद ले लो, जनसुनवाई में फूटा किसान का दर्द

ग्राम पंचायत वित्तोरिया के ग्राम बमूरिया 34 वर्षीय रेखा पंथी ने बताया कि उनके पति राजेन्द्र सिंह पंथी की 24 अग्रस्त 2024 को एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। संबल पोर्टल पर ग्राम सचिव द्वारा गलत जानकारी देकर सामान्य मृत्यु का उल्लेख किया गया है। जिस कारण उन्हें अब तक अनुग्रह सहायता संबल योजना की सहायता राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रेखा ने पोर्टल पर जानकारी संशोषित कर सहायता राशि दिलाने की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसका एक लड़‌का 7 वर्ष व एक लड़‌की 4 वर्ष की है। साथ ही सास-ससुर भी वृद्ध हैं। जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी है।