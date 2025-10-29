Patrika LogoSwitch to English

साहब! खेत का रास्ता दिला दो या बच्चों को गोद ले लो, जनसुनवाई में फूटा किसान का दर्द

MP News: जनसुनवाई में एक किसान ने भावुक होकर अधिकारियों से कहा कि खेत तक जाने का रास्ता दिला दो या मेरे बच्चों को गोद ले लो। परिवारिक विवाद से खेती ठप है।

2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Akash Dewani

Oct 29, 2025

vidisha public hearing farmer family dispute mp news

vidisha public hearing farmer family dispute (फोटो- सोशल मीडिया)

Family Dispute: सालभर से परिवार द्वारा रास्ता रोकने के विवाद में परेशान युवक ने जनसुनवाई में कहा साहब खेत पर जाने का रास्ता दिला दो या मेरे बच्चों को गोद ले लो। मेरी फसल सड़ रही है, मेरे पास खेती के अलावा अन्य दूसरा कोई रोजगार के साधन नहीं है।

जनसुनवाई में फूटा किसान का दर्द

विदिशा तहसील के ग्राम परसपरसौरा से जनसुनवाई में आवेदन देने आए ज्येन्द्र रघुवंशी ने बताया कि सालभर से परिवार में रास्ते का विवाद है, मैंने तहसील से रास्ता के बाद उन्होंने अपील की, मेरे परिवार वालों ने मेरा 9 बीघा के खेत का रास्ता रोक रखा है। मैं धान कटवाने के लिए रीपर लेकर जा रहा था, आर्डर होने के बाद मैने निकल जाने देने का निवेदन किया, लेकिन परिवार वाले कहने लगे कि यहां से निकलेगा तो जान से मार दिया जाएगा।

जिला प्रशासन से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इधर, प्रशासन ने बच्चों को गोद लेने की बजाए जल्दी ही समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। मंगलवार को कलेक्टोरेट में आयोजित जनसुनवाई में 154 आवेदन आए, इनमें से 63 का मौके पर निराकरण कर दिया गया जबकि शेष आवेदन संबंधित विभाग को जांच कराने के लिए भेजे गए है। (mp news)

सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण, मुआवजा दिलाने सहित अन्य मामले आए

संशोधन कराकर भुगतान कराने की लगाई गुहार

ग्राम पंचायत वित्तोरिया के ग्राम बमूरिया 34 वर्षीय रेखा पंथी ने बताया कि उनके पति राजेन्द्र सिंह पंथी की 24 अग्रस्त 2024 को एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। संबल पोर्टल पर ग्राम सचिव द्वारा गलत जानकारी देकर सामान्य मृत्यु का उल्लेख किया गया है। जिस कारण उन्हें अब तक अनुग्रह सहायता संबल योजना की सहायता राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रेखा ने पोर्टल पर जानकारी संशोषित कर सहायता राशि दिलाने की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसका एक लड़‌का 7 वर्ष व एक लड़‌की 4 वर्ष की है। साथ ही सास-ससुर भी वृद्ध हैं। जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी है।

फाइनेंस कंपनी पर धोखाधडी करने के आरोप लगाया

शहर के पूरनपुरा क्षेत्र की निवासी कृष्णाबाई पत्नी सोनीराम ने किश्तों पर फ्रीज खरीदा था. पूरी किश्तें चुकाने के बाद कंपनी ने 90 हजार रुपए का लोन स्वीकृत किया जिसमें से मुझे काटकर 80 हजार रुपए दिए। इसमें से भी 2000 रुपए फाइल चार्जकाटकर 78 हजार रुपए का भुगतान किया गया। तीन साल तक नियमित किस्त जमा करने के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने मोबाइल लेकर धोखाचड़ी कर दी। वर्तमान में 3 लाख से अधिक राशि की मांग की जा रही है। कृष्णा ने लोन प्रकरण की जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है।

बगैर सूचना के नगर पालिका ने गिरा दी बाउंड्रीवाल

शहर की कृष्णा कॉलोनी निवासी आनंद जैन ने कलेक्टर और सीएमओ से जनसुनवाई में शिकायत की। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में बाउंड्रीवॉल, सीवर टैंक व पौधरोपण सहित अन्य बहाने से फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत की थी, नगरपालिका के अधिकारियों ने बगैर सूचना के सिर्फ उनकी बाउंड्रीवॉल गिरा दी है। उन्होंने बताया कि नपा की ओर से कॉलोनी में चौड़ी सड़क बनाई है, लेकिन अतिक्रमण के चलते सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है। इससे आवागमन में परेशानी होती है। जैन का कहना है कि शिकायत करने से खफा अधिकारियों ने उनकी बाउंड्रीवॉल तोड़ी है। (mp news)

Published on:

29 Oct 2025 09:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / साहब! खेत का रास्ता दिला दो या बच्चों को गोद ले लो, जनसुनवाई में फूटा किसान का दर्द

