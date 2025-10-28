भाजपा मंडल अध्यक्ष की दबंगई! युवक को पाइप से पीटा, वीडियो वायरल

bjp leader beats youth video viral balaghat (Patrika.com)
bjp leader beats youth video viral: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक भाजपा नेता का युवक को पीटने का मामला सामने आया है। यह घटना 25 अक्टूबर की बताई जा रही है। वीडियो सोमवार देर शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो दिख रहा भाजपा नेता मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है। युवक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश लिल्हारे (BJP Mandal President Satish Lilhare) के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है।
वीडियो में भाजपा नेता युवक को प्लास्टिक पाइप से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। बाद में नेता ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि युवक "नशेड़ी" है और उसने पहले हमला करने की कोशिश की थी। मिली जानकारी के मुताबिक, जिस युवक की पिटाई हुई, उसकी पहचान अंकित दमाहे के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अंकित दमाहे भी शामिल था।
वहीँ इस मामले में भाजपा नेता की भी सफाई सामने आई है। नेता के मुताबिक, रंगदारी की जानकारी लगने पर वह अंकित को समझाने गया था, तभी अंकित ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी आत्मरक्षा में उसने पाइप से पिटाई कर दी। (MP News)
