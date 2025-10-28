भाजपा मंडल अध्यक्ष की दबंगई! युवक को पाइप से पीटा, वीडियो वायरल

bjp leader beats youth video viral: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक भाजपा नेता का युवक को पीटने का मामला सामने आया है। यह घटना 25 अक्टूबर की बताई जा रही है। वीडियो सोमवार देर शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो दिख रहा भाजपा नेता मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है। युवक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश लिल्हारे (BJP Mandal President Satish Lilhare) के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है।