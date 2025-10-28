धीरेंद्र शास्त्री के पीछे पड़ी विदेशी ताकतें! दिव्य दरबार में बागेश्वर बाबा ने किया बड़ा खुलासा

bageshwar dham divya darbar dhirendra shastri foreign forces fake ai videos (फोटो- Patrika.com)
bageshwar dham divya darbar : छतरपुर के बागेश्वर धाम में आयोजित दिव्य दरबार के दौरान बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री (dhirendra shastri) ने भक्तों से कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एआई का सहारा लेकर उनके फर्जी वीडियो (Fake AI Videos) बना रही हैं।
महाराज ने बताया कि इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की 22 सदस्यीय स्पॉन्सर्ड टीमें लगाई गई हैं, जिनका कार्य उनके एआई जनरेट किए गए फेक वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करना है, ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।
धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हम अपने भक्तों से कहना चाहते हैं कि हमारे चक्कर में न पड़ें, बल्कि हमारे बालाजी के चरणों में जाएं। जब हम खुले मंचों पर सच्चाई बोलते हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग और विदेशी ताकतें हमारे खिलाफ साजिश करेंगी। हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताया है कि हमारे खिलाफ पूरी आईटी टीम काम कर रही है, जो पैसे लगाकर स्पॉन्सर्ड तरीके से फर्जी वीडियो वायरल कर रही है।
उन्होंने आगे कहा, हम जैसे कमरे में रहते हैं, वैसे ही बाहर भी रहते हैं। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है। भगवान जो करेंगे, वही होगा। कई तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गईं, तो वे भी शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन हमारी रक्षा बालाजी सन्यासी बाबा करते हैं। अंत में बागेश्वर महाराज ने कहा पूरी पृथ्वी अगर तुम्हारे विरोध में लग जाए, लेकिन यदि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमारे चक्कर में नहीं, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। (mp news)
