धीरेंद्र शास्त्री के पीछे पड़ी विदेशी ताकतें! दिव्य दरबार में बागेश्वर बाबा ने किया बड़ा खुलासा

उन्होंने आगे कहा, हम जैसे कमरे में रहते हैं, वैसे ही बाहर भी रहते हैं। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है। भगवान जो करेंगे, वही होगा। कई तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गईं, तो वे भी शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन हमारी रक्षा बालाजी सन्यासी बाबा करते हैं। अंत में बागेश्वर महाराज ने कहा पूरी पृथ्वी अगर तुम्हारे विरोध में लग जाए, लेकिन यदि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमारे चक्कर में नहीं, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। (mp news)