‘फाइल ढूंढने वाले को दूंगा 51 हजार’, तहसीलदार ऑफिस के सामने बैठे किसान ने की घोषणा

farmer announces reward missing file search itarasi tehsil (फोटो- सोशल मीडिया)
farmer announces reward: इटारसी तहसील कार्यालय (Itarsi Tehsil Office) में सीमांकन और बंटवारा की प्रमाणित कॉपी के लिए पिछले पांच महीने से चक्कर लगाकर थक चुके किसान ने प्रदर्शन का नायाब तरीका खोजा। किसान ने तहसील कार्यालय के गेट पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए फाइल तलाशने वाले को 51 हजार रुपए देने की घोषणा की है।
इस संबंध में उन्होंने तहसीलदार को भी पत्र लिखा है। किसान ज्ञानेंद्र उपाध्याय (Gyanendra Upadhyay) ने बताया कि पिछले कई महीने से वे तहसील दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तहसील कार्यालय में खंड रामपुर सर्किल की फाइल ही नहीं मिल रही है।
इसी से परेशान होकर उपाध्याय ने सोमवार को तहसील कार्यालय के गेट पर किसान ज्ञानेंद्र उपाध्याय ने दिया धरना। बोले मंगलवार शाम 5 बजे तक फाइल ढूंढने वाले को 51 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। इधर तहसीलदार सुनीता साहनी ने बताया कि फाइल वर्ष 2017-18 की है। वर्तमान में फाइल को तलाशने में समय लग रहा है।
आवेदनकर्ता को इसकी लिखित सूचना दी है। उस समय जो बाबू रहे हैं, उनको नोटिस देकर बुलाया है। पुरानी फाइल है, इसी वजह से ढूंढ़ने में टाइम लग रहा है। पुराना बंटवारा और सीमांकन का निराकृत मामला है। जिसकी प्रमाणित कॉपी आवेदक द्वारा चाही गई है। फाइल ऑफिस में ही रहती है, पुरानी फाइल है। इसी वजह से ढूंढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है। (MP News)
