इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, बम स्क्वॉड पहुंचा

Itarsi- एमपी के इटारसी स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार रात आधिकारिक ईमेल पर यह धमकी दी गई। इससे फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए बम स्क्वॉड को बुलाया गया है। सूचना मिलते ही नर्मदापुरम जिले के एएसपी अभिषेक राजन मौके पर पहुंचे। जिले के एसपी साईं कृष्णा थोटा ने धमकी भरे मेल की जांच करने की बात कही है।