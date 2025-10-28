बड़ा एक्शन! MP में कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि, DDA पर भी लगा जुर्माना

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के समाधान नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। इस पेंडेंसी (E-Office Pendency) से जिले की रैंकिंग बिगड़ रही है। एलडीएम के सीएम हेल्पलाइन में खराब प्रदर्शन पर वित्त आयुक्त को कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई। वही, डीडीए पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। ई-ऑफिस में लंबे समय से पेडेसी फाईलों का समाधान नहीं किए जाने पर सात कर्मचारियो की वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश दिए गए। जिनमें कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी व कलेक्टोरेट कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक भी शामिल है।