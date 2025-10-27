जिला अस्पताल दे रहा भाजपा जिलाध्यक्ष के ड्राइवर का वेतन! बसपा नेता के दावे से मचा सियासी बवाल

वहीँ, इस मामले में अंकित शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। अंकित ने अपनी फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उसने बसपा नेता पर तंज कसा। अंकित ने लिखा कि 'में अगर अपनी जॉब के बाद कोई व्यक्तिगत काम करूं या परिवार का काम करूं कहीं आऊ जाऊ तो उसे किसी को कोई दिक़्क़त नहीं होनी चाहिए l ना अपनी नेतागीरी को चमकाने के लिए किसी अच्छे छवि वाले व्यक्ति की बदनामी करना ग़लत है l