Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

सावधान! अब ठग सिवनी कलेक्टर की DP लगाकर मांग रहे पैसे, प्रशासन में मचा हड़कंप

MP News: साइबर ठगों ने कलेक्टर की फोटो लगाकर अफसरों से रुपए मांगे। वियतनाम नंबर से आए मैसेज ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

सिवनी

image

Akash Dewani

Oct 27, 2025

seoni collector photo cyber fraud vietnam number mp news

seoni collector photo cyber fraud vietnam number (फोटो- जनसंपर्क)

seoni collector photo cyber fraud: साइबर अपराधी आमलोगों के साथ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भी अपने जाल में फंसाने से बाज नहीं आ रहे हैं। खरगोन कलेक्टर के बाद अब साइबर ठगों ने सिवनी कलेक्टर शीतला पटले (collector sheetla patle) का फोटो इस्तेमाल कर जिला अधिकारियों से रुपयों की मांग की। गनीमत रही कि अधिकारियों ने सजगता बरतते हुए सीधे कलेक्टर से संपर्क किया तो साइबर ठगी से बच गए।

इसके बाद अधिकारियों ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया। वहीं प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि मोबाइल नंबर-84355184381 से कोई अज्ञात व्यक्ति कलेक्टर की फोटो लगाकर लोगों से पैसे अथवा अन्य उपहार की मांग कर रहा है। कृपया ऐसे किसी भी कॉल या संदेश पर विश्वास न करें और किसी प्रकार का लेनदेन या उत्तर न दें। यह पूर्णतः फर्जी एवं भ्रामक गतिविधि है। (MP News)

सतना का अकाउंट नंबर, वियतनाम से फोन

साइबर ठगों ने अधिकारियों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो बैंक अकाउंट नंबर दिया था वह सतना का बताया जा रहा है। वहीं मोबाइल नंबर वियतनाम का है। यह एक प्रोक्सी कॉल थी। जिसका मतलब है किसी मध्यस्थ सर्वर (जैसे वॉयस प्रॉक्सी या प्रॉक्सी सर्वर) के माध्यम से की गई कॉल, जो असली फोन नंबर को छिपाकर गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करती है।

खरगोन कलेक्टर के फोटो का भी गलत इस्तेमाल

बीते दिनों साइगर ठगों ने खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल का फोटो इस्तेमाल कर इसी तरह से अधिकारियों एवं लोगों से रुपयों की मांग की थी। हालांकि अधिकारियों की सजगता ने उन्हें ठगी से बचा लिया।

जांच जारी

फेक मैसेज की जांच पुलिस कर रही है। मामला साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है। कोतवाली में अज्ञात शख्स पर एफआईआर दर्ज की गई है।- सुनील मेहता, एसपी, सिवनी

ये भी पढ़ें

MP में बिजली कंपनी ने निकाली भर्ती, संविदा कर्मी बोले- पहले हमें नियमित करो
रायसेन
electricity company recruitment contract workers regularization mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 09:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / सावधान! अब ठग सिवनी कलेक्टर की DP लगाकर मांग रहे पैसे, प्रशासन में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले के 14 शहीद जवानों के परिजनों को किया सम्मानित

सिवनी

सुसाइड नोट लिखकर प्रधान आरक्षक हुआ लापता, पुलिस अधिकारी एवं शराब ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप

सिवनी

महादेव की नगरी में हर घर हुआ रोशन, देर रात तक हुई आतिशबाजी

सिवनी

उद्घाटन से पहले ही बह गया था ब्रिज, अब तक पूरा नहीं हो पाया काम

सिवनी

कलेक्टर ने किया नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्यों का निरीक्षण

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.