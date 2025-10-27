सावधान! अब ठग सिवनी कलेक्टर की DP लगाकर मांग रहे पैसे, प्रशासन में मचा हड़कंप

seoni collector photo cyber fraud: साइबर अपराधी आमलोगों के साथ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भी अपने जाल में फंसाने से बाज नहीं आ रहे हैं। खरगोन कलेक्टर के बाद अब साइबर ठगों ने सिवनी कलेक्टर शीतला पटले (collector sheetla patle) का फोटो इस्तेमाल कर जिला अधिकारियों से रुपयों की मांग की। गनीमत रही कि अधिकारियों ने सजगता बरतते हुए सीधे कलेक्टर से संपर्क किया तो साइबर ठगी से बच गए।