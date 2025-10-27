सावधान! अब ठग सिवनी कलेक्टर की DP लगाकर मांग रहे पैसे, प्रशासन में मचा हड़कंप

seoni collector photo cyber fraud vietnam number (फोटो- जनसंपर्क)
seoni collector photo cyber fraud: साइबर अपराधी आमलोगों के साथ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भी अपने जाल में फंसाने से बाज नहीं आ रहे हैं। खरगोन कलेक्टर के बाद अब साइबर ठगों ने सिवनी कलेक्टर शीतला पटले (collector sheetla patle) का फोटो इस्तेमाल कर जिला अधिकारियों से रुपयों की मांग की। गनीमत रही कि अधिकारियों ने सजगता बरतते हुए सीधे कलेक्टर से संपर्क किया तो साइबर ठगी से बच गए।
इसके बाद अधिकारियों ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया। वहीं प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि मोबाइल नंबर-84355184381 से कोई अज्ञात व्यक्ति कलेक्टर की फोटो लगाकर लोगों से पैसे अथवा अन्य उपहार की मांग कर रहा है। कृपया ऐसे किसी भी कॉल या संदेश पर विश्वास न करें और किसी प्रकार का लेनदेन या उत्तर न दें। यह पूर्णतः फर्जी एवं भ्रामक गतिविधि है। (MP News)
साइबर ठगों ने अधिकारियों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो बैंक अकाउंट नंबर दिया था वह सतना का बताया जा रहा है। वहीं मोबाइल नंबर वियतनाम का है। यह एक प्रोक्सी कॉल थी। जिसका मतलब है किसी मध्यस्थ सर्वर (जैसे वॉयस प्रॉक्सी या प्रॉक्सी सर्वर) के माध्यम से की गई कॉल, जो असली फोन नंबर को छिपाकर गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करती है।
बीते दिनों साइगर ठगों ने खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल का फोटो इस्तेमाल कर इसी तरह से अधिकारियों एवं लोगों से रुपयों की मांग की थी। हालांकि अधिकारियों की सजगता ने उन्हें ठगी से बचा लिया।
फेक मैसेज की जांच पुलिस कर रही है। मामला साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है। कोतवाली में अज्ञात शख्स पर एफआईआर दर्ज की गई है।- सुनील मेहता, एसपी, सिवनी
