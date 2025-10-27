Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

MP में बिजली कंपनी ने निकाली भर्ती, संविदा कर्मी बोले- पहले हमें नियमित करो

MP News: मध्यप्रदेश बिजली कंपनी में नई भर्ती प्रक्रिया ने संविदा कर्मचारियों में नाराजगी भड़का दी है। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारी अब 2 नवंबर को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

रायसेन

image

Akash Dewani

Oct 27, 2025

electricity company recruitment contract workers regularization mp news

electricity company recruitment contract workers regularization (फोटो- सोशल मीडिया)

electricity company recruitment:बिजली कंपनी के संविदा अधिकारी और कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को सौंपा है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले दिए ज्ञापन में एक दशक से अधिक समय से कार्यरत अनुभवी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गई है।

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी घोषणा

संगठन के सदस्य केके डेहरिया ने बताया कि वे लंबे समय से यह मांग सरकार से कर रहे है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। अब जब कंपनी में नई भर्ती निकली है, तो संविदा कर्मचारी चाहते है कि उन्हें सीधे समायोजित कर नियमित किया जाए।

प्रदेश में लगभग पांच हजार संविदा अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है। फोरम के सदस्य सतीश शुक्ला ने जानकारी दी कि कंपनी ने भर्ती के लिए 49 हजार 263 पद निकाले है। जबकि पूरे प्रदेश में लगभग 5 हजार संविदा अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है। इतने पदों में से पांच हजार संविदा कर्मियों को नियमित करने में विभाग को कोई दिक्कत नहीं है।

तो करेंगे आंदोलन- संविदा कर्मी बोले

संगठन के सदस्य सचिन राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश के 55 जिले में कलेक्टर एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो दो नवंबर को भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में संगठन दिलीप ठाकुर, राम सिंह मरकाम सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। (mp news)

ये भी पढ़ें

RTO ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पर रातोंरात कब्जा, आईटीआई कॉलेज जाने का रास्ता बंद
नर्मदापुरम
government land enroachment infront RTO office narmadapuram mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 08:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / MP में बिजली कंपनी ने निकाली भर्ती, संविदा कर्मी बोले- पहले हमें नियमित करो

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: इस शहर में नहीं मनेगी ‘पटाखे’ वाली दिवाली, बच्चे और युवा मायूस

firecracker ban green diwali supreme court ngt orders mp news
रायसेन

अदालत में बेहोश हुए नगरपरिषद अध्यक्ष, BJP नेता भी अस्पताल में भर्ती, ये है मामला

Raisen News
रायसेन

बड़ा ड्रामा! BMO ने सुबह क्लीनिकों पर की कार्रवाई, दोपहर में खुद दे दिया इस्तीफा

begumganj bmo resigns after action against clinics cough syrup case
रायसेन

बीजेपी समर्थित नपाध्यक्ष पर चाकू से हमला, पेट में आए टांके

begumganj nagar palika chairman attacked sweeper mp news
रायसेन

मेले में अचानक एक तरफ झुका झूला, लटक गए लोग, देखें वीडियो

raisen Khandera mela accident video mp news
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.