MP में बिजली कंपनी ने निकाली भर्ती, संविदा कर्मी बोले- पहले हमें नियमित करो

संगठन के सदस्य सचिन राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश के 55 जिले में कलेक्टर एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो दो नवंबर को भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में संगठन दिलीप ठाकुर, राम सिंह मरकाम सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। (mp news)