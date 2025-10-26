RTO ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पर रातोंरात कब्जा, आईटीआई कॉलेज जाने का रास्ता बंद

government land enroachment infront RTO office narmadapuram (फोटो- सोशल मीडिया)
Government Land Enroachment: नर्मदापुरम के आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज और संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की बाउंड्रीवॉल के किनारे नजूल की भूमि पर बड़ा अतिक्रमण हो गया। विभाग को इसकी भनक तक नहीं मिली। अतिकमणकरियों ने देहात थाना से आईटीआई के प्रवेश द्वार तक आधा दर्जन से अधिक टप, गुमठियां जमा दी गई। इससे छात्र, छात्राओं का आवागमन प्रभावित होने लगा। प्रबंधन की जानकारी के बाद नूजल विभाग सक्रिय होकर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
आरटीओ कार्यालय के सामने सडक़ के एक तरफ तो लंबे समय से अतिक्रमण कर आरटीओ एजेंटों और ऑन लाइन सेवाएं देने वालों ने दुकानें बना ली हैं। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पूर्व आरटीओ ने नगर पालिका को भी पत्र लिखे थे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
नया अतिक्रमण पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई के लिए परेशानी बन गया। शनिवार को अतिक्रमणकारियों ने कुछ और टप गुमठियां जमाई तो पॉलीटेक्निक कॉलेज प्रबंधन ने इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी है। मामला उजागर होने के बाद हलचल मच गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए तैयारी की जा रही है। (MP News)
अतिकमण के कारण कॉलेज का आवागमन प्रभावित होने लगा है। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। सोमवार को लिखित शिकायत करेंगे।- प्रेमचंद नरवारे, प्राचार्य, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्मदापुरम
अतिक्रमण में बनी आरटीओ एजेंटों की दुकानों पर आने वाले लोग सड़क पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं। इस कारण हरियाली चौक से रसूलिया गेट तक जाने वाले मुय मार्ग का यातायात प्रभावित हो जाता है।
दबंग अतिकमणकारियों ने छोटे गुमठियां तो जमा ली है। बड़े टपों का निर्माण भी नजूल की भूमि के पर ही किया जा रहा है। दिनभर टपों में टीन की चादरें और सामग्री लगाई जा रही है।
