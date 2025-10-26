RTO ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पर रातोंरात कब्जा, आईटीआई कॉलेज जाने का रास्ता बंद

Government Land Enroachment: नर्मदापुरम के आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज और संभागीय औ‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की बाउंड्रीवॉल के किनारे नजूल की भूमि पर बड़ा अतिक्रमण हो गया। विभाग को इसकी भनक तक नहीं मिली। अतिकमणकरियों ने देहात थाना से आईटीआई के प्रवेश ‌द्वार तक आधा दर्जन से अधिक टप, गुमठियां जमा दी गई। इससे छात्र, छात्राओं का आवागमन प्रभावित होने लगा। प्रबंधन की जानकारी के बाद नूजल विभाग सक्रिय होकर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।