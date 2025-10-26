Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

RTO ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पर रातोंरात कब्जा, आईटीआई कॉलेज जाने का रास्ता बंद

MP News: मध्य प्रदेश में आरटीओ ऑफिस के सामने नजूल भूमि पर तेजी से फैल रहा अतिक्रमण बड़ा विवाद बन गया है। कॉलेज-आईटीआई पहुंचने वाले छात्रों का रास्ता घिर गया, प्रशासन अब हरकत में आया।

less than 1 minute read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Oct 26, 2025

government land enroachment infront RTO office narmadapuram mp news

government land enroachment infront RTO office narmadapuram (फोटो- सोशल मीडिया)

Government Land Enroachment: नर्मदापुरम के आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज और संभागीय औ‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की बाउंड्रीवॉल के किनारे नजूल की भूमि पर बड़ा अतिक्रमण हो गया। विभाग को इसकी भनक तक नहीं मिली। अतिकमणकरियों ने देहात थाना से आईटीआई के प्रवेश ‌द्वार तक आधा दर्जन से अधिक टप, गुमठियां जमा दी गई। इससे छात्र, छात्राओं का आवागमन प्रभावित होने लगा। प्रबंधन की जानकारी के बाद नूजल विभाग सक्रिय होकर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

आरटीओ कार्यालय के सामने बांधी गुमठियां

आरटीओ कार्यालय के सामने सडक़ के एक तरफ तो लंबे समय से अतिक्रमण कर आरटीओ एजेंटों और ऑन लाइन सेवाएं देने वालों ने दुकानें बना ली हैं। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पूर्व आरटीओ ने नगर पालिका को भी पत्र लिखे थे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

नया अतिक्रमण पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई के लिए परेशानी बन गया। शनिवार को अतिक्रमणकारियों ने कुछ और टप गुमठियां जमाई तो पॉलीटेक्निक कॉलेज प्रबंधन ने इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी है। मामला उजागर होने के बाद हलचल मच गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए तैयारी की जा रही है। (MP News)

कार्रवाई की जाएगी

अतिकमण के कारण कॉलेज का आवागमन प्रभावित होने लगा है। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। सोमवार को लिखित शिकायत करेंगे।- प्रेमचंद नरवारे, प्राचार्य, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्मदापुरम

अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित

अतिक्रमण में बनी आरटीओ एजेंटों की दुकानों पर आने वाले लोग सड़क पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं। इस कारण हरियाली चौक से रसूलिया गेट तक जाने वाले मुय मार्ग का यातायात प्रभावित हो जाता है।

अतिक्रमण कर बनवा रहे गुमठियां

दबंग अतिकमणकारियों ने छोटे गुमठियां तो जमा ली है। बड़े टपों का निर्माण भी नजूल की भूमि के पर ही किया जा रहा है। दिनभर टपों में टीन की चादरें और सामग्री लगाई जा रही है।

ये भी पढ़ें

बदमाशों की दहशत दहला शहर, चोरी के बाद वाहनों में लगाई आग, लोगों ने पुलिस के सामने किया विरोध
झाबुआ
Kalyanpura theft arson incident police inaction public outrage mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 03:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / RTO ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पर रातोंरात कब्जा, आईटीआई कॉलेज जाने का रास्ता बंद

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सेवा का बाजार…यहां सबसे सस्ता राशन, ताकि खुशियों से भरी रहे गरीब-मजदूरों की दीपावाली

Diwali 2025
Patrika Special News

बड़ा खतरा: यमुना की तरह नर्मदा में बनने लगे झाग, नाले का गंदा पानी जल को कर रहा मटमैला

narmada river pollution foam sewage water narmadapuram mp news
नर्मदापुरम

जानलेवा कफ सिरप जैसे 5 और संदिग्ध सिरप मिले, दुकानदारों में मचा हड़कंप

cough syrup deaths child chhindwara toxic combination mp news
नर्मदापुरम

Big News: बाजार में आएंगे नए नोट, दूर होगी खुल्ले की समस्या

RBI new currency notes 500 100 20 rupees coins mp news
नर्मदापुरम

दशहरा के दिन गुंडागर्दी, अवैध शराब कारोबारियों ने महिला मजदूरों के साथ की मारपीट

illegal liquor sellers attack female laborers narmadapuram mp news
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.