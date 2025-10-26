बदमाशों की दहशत दहला शहर, चोरी के बाद वाहनों में लगाई आग, लोगों ने पुलिस के सामने किया विरोध

Kalyanpura theft arson incident police inaction public outrage (Patrika.com)
Kalyanpura theft arson incident: झाबुआ के कल्याणपुरा में शुकवार रात बदमाशों ने चोरी के बाद किराना दुकान के साथ बाहर खड़े वाहन में आग लगा दी। घटना से गुस्साएं लोगों ने शनिवार को पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कस्बा के बंद का आहवान कर दिया।
इस दौरान लोग बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ थाना प्रभारी को हटाने की मांग पर अड़ गए। दोपहर तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव वालों को समझाने में लगे रहे। तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। (MP News)
दरअसल, कल्याणपुरा में पुराना बस स्टैंड के सदर बाजार में व्यापारी नितेश बाफना की किराना दुकान है। इसके बाहर ही उन्होंने सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाहन खड़ा कर रखा था। रात करीब एक बजे बदमाशों ने बाफना की दुकान को निशाना बनाया।
वे शटर उचकाकर अंदर दाखिल हुए और दुकान में रखी नकदी और कीमती किराना सामान समेटा फिर अंदर आग लगा दी। इसके बाद बदमाशों ने बाहर खड़े बाफना के इको वाहन (एमपी 45 सी 3369) में आग लगा दी। रात करीब ढाई बजे बाफना को इसकी जानकारी लगी तो वे तुंरत मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक सब कुछ जल चुका था।
कल्याणपुरा थाना पेटलावद अनुविभाग के अंतर्गत आता है। ऐसे मैं पेटलावद एसडीपीओ अनुरक्ति सबनानी के साथ ही रायपुरिया थाना और अंतरवेलिया चौकी से भी पुलिस बल कल्याणपुरा भेजा गया। कल्याणपुरा थाना प्रभारी को लेकर तो लोग पहले से ही आक्रोशित थे और एसडीओपी भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। ऐसे में हालात संभालने के लिए एसपी डॉ. शिव दयाल सिंह ने झाबुआ से डीएसपी कमलेश शर्मा को कल्याणपुरा भेजा। उन्होंने लोगों से बात कर समझाइश दी कि उनकी शिकायत का उचित निराकरण किया जाएगा।
डीएसपी शर्मा ने वस्तु स्थिति से एसपी को अवगत कराया। इसके पश्चात उन्होंने लोगों से कहा कि यदि आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो गांव के कोई भी पांच प्रबुद्ध लोग एसपी सर से आकर मिल सकते हैं। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच चर्चा के बाद लोग माने। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, तो व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा।
रात में एसपी शिवदयाल सिंह कल्याणपुरा पहुंचे। उन्होंने चोरी व आगजनी के घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। नागरिकों से संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द गिरतार कर लिया जाएगा। दोषी को बशा नहीं जाएगा।
कल्याणपुरा थाना क्षेत्र में कुछ महीने के भीतर ऐसी तीन घटनाएं हुई। इनमें चोरी के बाद बदमाशों ने आग लगा दी। इसके बावजूद एक भी घटना में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। जिससे लोगों में आक्रोश पनपता रहा। ऐसे में जब शुक्रवार रात कल्याणपुरा में घटना हुई तो लोगों का आकोश फूट पड़ा।
बदमाशों ने रात करीब 12 बजे एक शोरूम पर भी चोरी की वारदात का प्रयास किया, लेकिन वे नाकाम रहे। हालांकि सीसीटीवी में दो नकाबपोश बदमाश नजर आए हैं। पुलिस इस आधार पर उनकी पहचान करने में लगी है। ताकि बदमाशों को जल्द से जल्द गिरतार कर लोगों के आक्रोश को शांत किया जा सके।
शनिवार सुबह रहवासियों को घटना की जानकारी लगी तो वे दुकान के बाहर जमा हो गए। उनसे बात करने पहुंची थाना प्रभारी नेहा बिरला के सामने विरोध जताने लगे। उनका कहना था कि पुलिस नियमित गश्त नहीं करती और समय पर नहीं पहुंचती। विरोध स्वरूप कल्याणपुरा बंद का ऐलान कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थाना और चौकी से पुलिस बल भेजा झाबुआ से तहसीलदार सुनील डावर भी कल्याणपुरा पहुंचे। (MP News)
