बदमाशों की दहशत दहला शहर, चोरी के बाद वाहनों में लगाई आग, लोगों ने पुलिस के सामने किया विरोध

कल्याणपुरा थाना पेटलावद अनुविभाग के अंतर्गत आता है। ऐसे मैं पेटलावद एसडीपीओ अनुरक्ति सबनानी के साथ ही रायपुरिया थाना और अंतरवेलिया चौकी से भी पुलिस बल कल्याणपुरा भेजा गया। कल्याणपुरा थाना प्रभारी को लेकर तो लोग पहले से ही आक्रोशित थे और एसडीओपी भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। ऐसे में हालात संभालने के लिए एसपी डॉ. शिव दयाल सिंह ने झाबुआ से डीएसपी कमलेश शर्मा को कल्याणपुरा भेजा। उन्होंने लोगों से बात कर समझाइश दी कि उनकी शिकायत का उचित निराकरण किया जाएगा।