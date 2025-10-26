Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

बदमाशों की दहशत दहला शहर, चोरी के बाद वाहनों में लगाई आग, लोगों ने पुलिस के सामने किया विरोध

MP News: मध्य प्रदेश के झाबुआ में शुक्रवार रात बदमाशों ने किराना दुकान और वाहन में आग लगा दी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर आक्रोश फैल, लोग बंद व प्रदर्शन पर उतर आए।

3 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Akash Dewani

Oct 26, 2025

Kalyanpura theft arson incident police inaction public outrage mp news

Kalyanpura theft arson incident police inaction public outrage (Patrika.com)

Kalyanpura theft arson incident: झाबुआ के कल्याणपुरा में शुकवार रात बदमाशों ने चोरी के बाद किराना दुकान के साथ बाहर खड़े वाहन में आग लगा दी। घटना से गुस्साएं लोगों ने शनिवार को पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कस्बा के बंद का आहवान कर दिया।

इस दौरान लोग बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ थाना प्रभारी को हटाने की मांग पर अड़ गए। दोपहर तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव वालों को समझाने में लगे रहे। तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। (MP News)

किराना स्टोर में की चोरी, वाहन में लगाई आग

दरअसल, कल्याणपुरा में पुराना बस स्टैंड के सदर बाजार में व्यापारी नितेश बाफना की किराना दुकान है। इसके बाहर ही उन्होंने सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाहन खड़ा कर रखा था। रात करीब एक बजे बदमाशों ने बाफना की दुकान को निशाना बनाया।

वे शटर उचकाकर अंदर दाखिल हुए और दुकान में रखी नकदी और कीमती किराना सामान समेटा फिर अंदर आग लगा दी। इसके बाद बदमाशों ने बाहर खड़े बाफना के इको वाहन (एमपी 45 सी 3369) में आग लगा दी। रात करीब ढाई बजे बाफना को इसकी जानकारी लगी तो वे तुंरत मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक सब कुछ जल चुका था।

स्थिति को संभालने डीएसपी को भेजा

कल्याणपुरा थाना पेटलावद अनुविभाग के अंतर्गत आता है। ऐसे मैं पेटलावद एसडीपीओ अनुरक्ति सबनानी के साथ ही रायपुरिया थाना और अंतरवेलिया चौकी से भी पुलिस बल कल्याणपुरा भेजा गया। कल्याणपुरा थाना प्रभारी को लेकर तो लोग पहले से ही आक्रोशित थे और एसडीओपी भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। ऐसे में हालात संभालने के लिए एसपी डॉ. शिव दयाल सिंह ने झाबुआ से डीएसपी कमलेश शर्मा को कल्याणपुरा भेजा। उन्होंने लोगों से बात कर समझाइश दी कि उनकी शिकायत का उचित निराकरण किया जाएगा।

डीएसपी शर्मा ने वस्तु स्थिति से एसपी को अवगत कराया। इसके पश्चात उन्होंने लोगों से कहा कि यदि आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो गांव के कोई भी पांच प्रबुद्ध लोग एसपी सर से आकर मिल सकते हैं। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच चर्चा के बाद लोग माने। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, तो व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा।

एसपी ने जांच की

रात में एसपी शिवदयाल सिंह कल्याणपुरा पहुंचे। उन्होंने चोरी व आगजनी के घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। नागरिकों से संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द गिरतार कर लिया जाएगा। दोषी को बशा नहीं जाएगा।

इसलिए है लोगों में आक्रोश

कल्याणपुरा थाना क्षेत्र में कुछ महीने के भीतर ऐसी तीन घटनाएं हुई। इनमें चोरी के बाद बदमाशों ने आग लगा दी। इसके बावजूद एक भी घटना में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। जिससे लोगों में आक्रोश पनपता रहा। ऐसे में जब शुक्रवार रात कल्याणपुरा में घटना हुई तो लोगों का आकोश फूट पड़ा।

एक और स्थान पर चोरी का प्रयास नाकाम

बदमाशों ने रात करीब 12 बजे एक शोरूम पर भी चोरी की वारदात का प्रयास किया, लेकिन वे नाकाम रहे। हालांकि सीसीटीवी में दो नकाबपोश बदमाश नजर आए हैं। पुलिस इस आधार पर उनकी पहचान करने में लगी है। ताकि बदमाशों को जल्द से जल्द गिरतार कर लोगों के आक्रोश को शांत किया जा सके।

टीआइ के सामने जताया विरोध

शनिवार सुबह रहवासियों को घटना की जानकारी लगी तो वे दुकान के बाहर जमा हो गए। उनसे बात करने पहुंची थाना प्रभारी नेहा बिरला के सामने विरोध जताने लगे। उनका कहना था कि पुलिस नियमित गश्त नहीं करती और समय पर नहीं पहुंचती। विरोध स्वरूप कल्याणपुरा बंद का ऐलान कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थाना और चौकी से पुलिस बल भेजा झाबुआ से तहसीलदार सुनील डावर भी कल्याणपुरा पहुंचे। (MP News)

ये भी पढ़ें

अगले 2 दिन बारिश के आसार, बैतूल में बे-मौसम बरसात से खेतों में खड़ी पकी फसल बर्बाद
बेतुल
mp weather unseasonal heavy rain destroys crops monsoon departure

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 12:28 pm

Published on:

26 Oct 2025 12:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / बदमाशों की दहशत दहला शहर, चोरी के बाद वाहनों में लगाई आग, लोगों ने पुलिस के सामने किया विरोध

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रील का जानलेवा जुनून, एक-एक कर मुंह में रखकर फोड़े 7 सुतली बम, 8वीं बार में जबड़े के उड़े चिथड़े

Deadly Obsession With Reels
झाबुआ

सनसनीखेज: ‘कलेक्शन-कैसेट’ कोडवर्ड यूज कर मांगी रिश्वत, स्कूल से प्राचार्य-शिक्षक की डीलिंग का वीडियो वायरल

jhabua high school principal bribery video viral mp news
झाबुआ

दीपावली पर गैस संकट! सिलेंडर की बुकिंग पेंडिंग, उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

LPG cylinder booking pending diwali 2025 jhabua mp news
झाबुआ

पुलिस पर 20 लाख गायब करने का आरोप, पार्सल वैन से कैश हुआ चोरी, 2 महीने से अटकी जांच

thandla police 20 lakh parcel van cash missing case investigation delay mp news
झाबुआ

साथ देने का वादा किया तो निभा रहा… दरकते रिश्तों के बीच प्रेम की सच्ची कहानी कर देगी इमोशनल

Karwa Chauth Special
झाबुआ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.