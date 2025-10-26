अगले 2 दिन बारिश के आसार, बैतूल में बे-मौसम बरसात से खेतों में खड़ी पकी फसल बर्बाद

बे-मौसम बारिश ने किसानों के लिए एक और कठिन परीक्षा खड़ी कर दी है। सालभर की मेहनत, कर्ज और उम्मीदों से बोई गई फसलें अब खेतों में सड़ रही है। किसान अब प्रशासन से सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे है। आमजन भी बारिश के कारण सड़कें और नाले जलमग्न होने से परेशान है। इस प्रकार, बैतूल और आसपास के क्षेत्रों में किसान और आम जनता दोनों ही बारिश की इस अप्रत्याशित मुसीबत से जूझ रहे हैं, और आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने की संभावना है।