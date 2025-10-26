MP में बड़ा जमीन घोटाला, भू-माफिया के साथ पटवारियों ने की साठगांठ, कलेक्टर ने की कार्रवाई

खास बात यह है कि इस जमीन का सिविल न्यायालय अशोकनगर में प्रकरण पल रहा है। जिसमें साकालीन तहसीलदार ने इस जमीन को शासकीय बताया था. लेकिन तथ्यों को छिपायार गलत रिपोर्ट प्रस्तुत वार तहसीलदार न्यायालय से इस जमीन का नामांतरण भी करवा दिया गया। जब मामला कलेक्टर आदित्य सिंह के सामने आया तो उन्होंने पत्यारी को निलंबित कर दिया है। हालांकि या किस जमीन या सर्वे नंबर का मामला है, इसके बारे में कोई भी अधिकारी स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं इससे इस जमीन में बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका नजर आ रही है।